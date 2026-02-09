Valentijn Driessen heeft een vervelende zondag achter de rug, zo vertelt de chef voetbal van De Telegraaf maandag in de Kick-offpodcast van de Amsterdamse krant. Driessen was in het AFAS Stadion aanwezig bij AZ - Ajax en is bijzonder negatief over die ervaring.

Driessen klaagt in gesprek met presentator Pim Sedee en collega-journalist Mike Verweij allereerst over het weer Alkmaar: “Het was verschrikkelijk in Alkmaar. In de hele randstad was het schitterend weer, maar je rijdt Alkmaar binnen en je komt terecht in één grote wolk van mist.”

Artikel gaat verder onder video

“Het was echt superkoud. En dat bleef zo. De rest van Nederland kon genieten van de zon, maar alleen dat AFAS Stadion was niet om te begaan”, zegt Driessen.

Verweij: “Weet je welk stadion heel lastig is met zo’n heerlijk zonnetje? Stadion Galgenwaard. Zeker in de winter staat de zon vól in je gezicht. Je kunt dan je eigen onzin op je laptop niet eens lezen.”

Sedee vraagt Driessen en Verweij dan welke wedstrijd afgelopen zondag slechter was: FC Utrecht – Feyenoord (0-1) of AZ – Ajax (1-1). “Utrecht - Feyenoord was voor mij sowieso slechter, omdat ik dat op een telefoonschermpje heb zitten kijken onderweg naar Alkmaar”, reageert Driessen.

Verweij was namens De Telegraaf afgereisd naar FC Utrecht – Feyenoord: “Dan was voor mij AZ – Ajax slechter, want die heb ik op een telefoontje gekeken.”

“Het was allebei om te janken”, zegt Driessen, die jaloers is op een andere collega: Jeroen Kapteijns. Laatstgenoemde is de vaste PSV-watcher van De Telegraaf. “Je moet eigenlijk hopen dat Jeroen Kapteijns ziek wordt of zo, zodat we ook af en toe naar PSV kunnen. Want daar wordt nog wel gevoetbald”, aldus Driessen.

Valentijn Driessen clasht met Fred Grim na AZ - Ajax

Driessen clashte na AZ - Ajax in de perszaal van de Alkmaarders overigens met Ajax-trainer Fred Grim. De journalist ging fel in discussie met Grim en uitte zijn verbazing over de in zijn ogen te ‘positieve’ houding van de trainer van de Amsterdammers.