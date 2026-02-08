Valentijn Driessen vindt dat de lat bij Ajax extreem laag ligt. De journalist van De Telegraaf begrijpt helemaal niets van de ‘positieve’ houding van de trainer van de Amsterdammers.

Op de persconferentie confronteerde Driessen Ajax-trainer Alfred Grim met diens positieve analyse van de wedstrijd op bezoek bij AZ (1-1). “Als ik je nu net beluister, lijkt het wel een goednieuwsshow. Het publiek schreeuwt: ‘Wij willen Ajax zien’. Vanwaar die goednieuwsshow?”

“Goednieuwsshow? Ik denk dat wij een hele goede eerste helft gespeeld hebben”, reageerde Grim stellig. Die opmerking viel slecht bij de chef voetbal van De Telegraaf: “Je hebt bijna geen kans gecreëerd!”

“We hebben mogelijkheden gecreëerd”, zegt Grim vervolgens. “Ja, mogelijkheden tot kansen, hoor ik Davy Klaassen zeggen. Dit is Ajax en je speelt tegen AZ-B, die afgelopen dinsdag 120 minuten hebben gespeeld”, verzucht Driessen, die vindt dat de lat veel te laag ligt in Amsterdam.

“Ik hoor wat je zegt, maar AZ-uit is gewoon een hele lastige wedstrijd voor ons", legt Grim uit. "De laatste tien confrontaties hebben we tien keer niet gewonnen. Dus het is niet zo dat we vandaag AZ even op zouden rollen. Ik heb goed combinatievoetbal gezien, mogelijkheden en uiteindelijk ook strijd en passie om de gelijkmaker te forceren. Daar ben ik als coach wel heel blij mee.”

In een video van De Telegraaf blikt Driessen nog terug op het moment op de persconferentie: “Het leek nergens op! Het is ongelooflijk hoe laag de lat wordt gelegd door de trainer van Ajax, die het nog slechter doet dan John Heitinga. En hij deed het al slecht! Met deze 1-1 in Alkmaar kwam Ajax gewoon heel goed weg.”