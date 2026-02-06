Live voetbal

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax
6 februari 2026, 07:56

De recente winterse transferperiodes van Ajax en Feyenoord zijn volgens Valentijn Driessen desastreus verlopen, zo schrijft de journalist in zijn column voor De Telegraaf. Door de gevaren koers drijven de twee topclubs nog verder weg bij koploper PSV.

Ook voor Driessen is het duidelijk dat PSV kampioen gaat worden dit seizoen, terwijl de Eindhovenaren best wel eens een monopolie kunnen hebben op de titel de komende jaren. "Met het stabiele beleid in Eindhoven, het bijtekenen van succestrainer Bosz en de garantie van tientallen miljoenen euro’s uit de Champions League volgend seizoen kan PSV de driejarige hegemonie zomaar met vijf jaar verlengen." Toch is er een mogelijke storm op komst bij de Brabanders, die komende zomer best eens Joey Veerman, Sergiño Dest, Ismael Saibari, Guus Til, Ivan Perisic en Jerdy Schouten kunnen verliezen. Tuurlijk, PSV zal ze normaal gesproken niet allemaal laten gaan, maar een 'exodus' ligt op de loer.

Teleurgesteld in Beuker

Toch zijn de zorgen voor Ajax en Feyenoord vele malen groter volgens Driessen. "Gesouffleerd door Jordi Cruijff hebben directeur voetbal Marijn Beuker bij Ajax en algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord voor de korte en lange termijn gefaald op de transfermarkt. Nog los van hun invulling van de trainerspositie in Amsterdam en Rotterdam." NEC kan dit seizoen zomaar voor beide clubs eindigen, weet ook Driessen. "In de jacht op plaats 2 en directe plaatsing voor de competitiefase van de Champions League is ondeugdelijk transferbeleid gevoerd. Door het vertrek van Kenneth Taylor en Remko Pasveer uit de hoofdstad en Quinten Timber en Justin Bijlow uit de havenstad staan Ajax en Feyenoord er nu zelfs slechter op dan voor de transferperiode."

Driessen vindt het bijvoorbeeld vreemd dat er de afgelopen weken geen controleur naar Amsterdam is gekomen. "Voor de nummer 6-positie flirtte Beuker met Kodai Sano, Stije Resink, Wataru Endo, Edson Alvarez en Fred. Geen van allen meerde aan in Amsterdam. De directeur voetbal hoef je niet om een boodschap te sturen." Verder is nieuwe aanwinst Maher Corrizo een van de vele rechtsbuitens nu bij Ajax, een positie waar men in Amsterdam al genoeg mankracht heeft.

Nog grotere crisis bij Feyenoord

Toch vindt de journalist van De Telegraaf 'de balans bij Feyenoord zowaar nog droeviger'. "Na de mislukte transferzomer met alleen Luciano Valente als voltreffer kwam Te Kloese met Mats Deijl en Jeremiah St. Juste. Beiden vielen tegen PSV door de mand. De back afkomstig van Go Ahead Eagles is een leuke jongen, kan goed over voetbal praten, ziet het spelletje aardig, maar de uitvoering… Hij mist ook de autoriteit om direct leiding te geven. St. Juste speelde lang niet bij Sporting Lissabon en zijn carrière zit in een neerwaartse spiraal. Voor de toekomst zijn deze twee geen spelers die Feyenoord sterker maken op Champions League-niveau." Verder is er niks gedaan aan het spitsenprobleem, dat door de blessure van Shaqueel van Persie en het vertrek van Cyle Larin gestalte heeft gekregen. "Tengstendt heeft nog geen seconde overtuigd, Ueda staat al acht duels droog."

Driessen moet nog maar zien wie er uiteindelijk de tweede Eredivisie-notering bemachtigt. De nukkige journalist vindt dat NEC met Willum Willumsson, Danillo en Isak Hansen-Aaroen een echte gooi doet naar de Champions League. Daarbij vergeet hij nog Kodai Sano te noemen, die een transfer naar Ajax kon vergeten vanwege de ambitie die momenteel voelbaar is in en rond De Goffert.

Wie behaalt de tweede plek in de Eredivisie?

Norbert Heijmink
24 Reacties
1.077 Dagen lid
105 Likes
Norbert Heijmink
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Achteraf weet dhr Driessen altijd wat wel en niet gemoeten of gelaten had moeten worden. Wat moet het vermoeiend zijn om met zo een betweter te moeten samenwerken of wonen. Kom eens een keer vooraf met zaken die kloppen of fout zijn ipv altijd aannames en achteraf kritiek te hebben. Driessen is een echte intrigant altijd de zaak opjutten en verdraaien om er zelf goed uit te komen.

Sja
91 Reacties
446 Dagen lid
235 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Norbert Heijmink Geen idee of je uit dezelfde generatie komt, maar hij doet mij altijd een beetje denken aan Captain Hindsight van Southpark, alleen dan de norse en negatieve variant😂.

Willemklein1950
227 Reacties
708 Dagen lid
1.175 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Norbert Heijmink Denk dat Driessen de vinger precies op de zere plek legt, geen speld tussen te krijgen, ondanks dat je Driessen misschien een zeurderige betweter vindt snijden zijn argumenten hout, of, kan jij ze weerlegen dan ? Mvg Willem Klein

