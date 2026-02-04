Arnold Bruggink kan zich volledig vinden in de gele kaart die PSV-speler Jerdy Schouten ontving in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. De ESPN-analist ergert zich echter aan de wijze waarop Heerenveen de speler van PSV een rode kaart wilde 'aannaaien'.

Het moment deed zich voor in de 28e minuut van de eerste helft. Heerenveen nam een korte vrije trap in het eigen strafschopgebied, waarna doelman Bernt Klaverboer zichzelf door een slechte aanname in de problemen bracht. Onder druk van Guus Til moest de keeper handelen en speelde hij de bal in op Luuk Brouwers.

Artikel gaat verder onder video

Aan de rand van het zestienmetergebied rook Schouten zijn kans en sprintte hij in op Brouwers, maar Brouwers was net eerder bij de bal. Schouten zette een sliding in en gleed langs zijn tegenstander, waarna Joey Kooij besloot een gele kaart te tonen. De PSV’er kon zich daar zelf in vinden. Heerenveen-speler Marcus Linday beklaagde zich echter geruime tijd bij Kooij: hij leek rood te willen zien.

Tijdens de rustanalyse bij ESPN komt het moment uitgebreid aan bod. Verslaggever Milan van Dongen leidt in: "Mensen kunnen denken: is dat een zware tackle? Maar als je goed kijkt..." Bruggink haakt in: "Waar ik het meeste moeite mee heb, los van dat Brouwers echt wel even geraakt wordt met het andere been. Het aannaaien van een gele kaart."

Volgens de oud-aanvaller nam Schouten wel degelijk risico, maar is geel gepast. "Schouten glijdt erlangs. En je kunt zeggen dat hij erin komt met gestrekt been. Jerdy Schouten neemt superveel risico, superveel risico. Maar ik vind wel dat spelers op dit moment, ook in zulke situaties, heel snel richting rode kaarten gaan."

Van Dongen wijst op de rol van de VAR, waarop Bruggink antwoordt: "Iedereen gaat daar in mee. Dus we wachten allemaal tot hier meer mee wordt gedaan dan er is. Maar dit is gewoon een gele kaart. Doorspelen en erlangs, en dan ga je gewoon door."