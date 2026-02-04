Live voetbal 1

LIVE KNVB Beker | Opstelling PSV tegen Heerenveen is bekend

4 februari 2026, 19:00   Bijgewerkt: 19:52

PSV neemt het vanavond in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen sc Heerenveen. De ploeg van Peter Bosz lijkt, helemaal na de gewonnen topper tegen Feyenoord van afgelopen weekend, onbedreigd op de landstitel af te stevenen en is bovendien nog maar drie zeges verwijderd van de bekerwinst. Daarmee lonkt de elfde 'dubbel' in de clubgeschiedenis - en de eerste sinds het seizoen 2004/05. Dan moet er echter wel worden afgerekend met het Heerenveen van Robin Veldman, dat in december al stuntte door Feyenoord in De Kuip uit te schakelen in de tweede ronde. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit blog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - sc Heerenveen.

LIVE KNVB Beker: PSV - sc Heerenveen

37m geleden

19:52

En dit zijn de namen bij Heerenveen

41m geleden

19:47

De opstelling van PSV

Deze namen stuurt Peter Bosz het veld in! Gasiorowski komt erin voor Obispo, verder spelen dezelfde namen als zondag tegen Feyenoord.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro; Wanner, Veerman, Saibari; Bajraktarevic, Til, Perisic

1u geleden

19:09

Hoe vaak troffen PSV en Heerenveen elkaar in de beker?

PSV en Heerenveen speelden zeven keer tegen elkaar in de beker. Twee keer bekerde Heerenveen door; de overige vijf keer was PSV de sterkste. De laatste bekerontmoeting was in het seizoen 2011/12, toen PSV in de halve finale met 1-3 won.

1u geleden

19:09

De recente bekerhistorie

PSV hoopt voor het tweede jaar op rij de halve finale van de beker te halen. Voor Heerenveen was 2021 de laatste keer dat de laatste vier werden bereikt.

1u geleden

19:01

Welkom in het liveblog

Goedenavond en welkom in het liveverslag van de bekerwedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen! We beginnen om 21.00 uur in het Philips Stadion. 

