LIVE KNVB Beker | Opstelling PSV tegen Heerenveen is bekend

PSV neemt het vanavond in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen sc Heerenveen. De ploeg van Peter Bosz lijkt, helemaal na de gewonnen topper tegen Feyenoord van afgelopen weekend, onbedreigd op de landstitel af te stevenen en is bovendien nog maar drie zeges verwijderd van de bekerwinst. Daarmee lonkt de elfde 'dubbel' in de clubgeschiedenis - en de eerste sinds het seizoen 2004/05. Dan moet er echter wel worden afgerekend met het Heerenveen van Robin Veldman, dat in december al stuntte door Feyenoord in De Kuip uit te schakelen in de tweede ronde. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit blog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - sc Heerenveen.