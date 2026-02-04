Ruud Gullit adviseert het Nederlands elftal om niet direct alles uit de kast te halen op het aanstaande WK. Het kan voordelig zijn om in de groepsfase zuinige overwinningen te boeken, zonder grote indruk te maken. Dat schrijft Gullit althans in zijn column voor De Telegraaf. Bijgevolg sluit hij een reserverol voor , of of niet uit.

Gullit benadrukt dat het winnen soms voorop moet staan, ongeacht de manier waarop. “Ronald Koeman weet dat het niet mooi hoeft. Zeker in de groepsfase kan je beter niet het beste van jezelf laten zien”, adviseert hij. “In zekere zin zou je daar je betere tegenstanders later in het toernooi alleen maar wijzer mee maken. Tijdens zo’n lang toernooi moet je het beste bewaren voor de momenten dat je het nodig hebt om te winnen. Dan dien je nog te kunnen verrassen."

Om die reden heeft Nederland in zijn ogen een middenvelder nodig ‘die de boel in defensief opzicht in de gaten houdt’. “Als dat betekent dat in belang van het elftal en het resultaat van Oranje het beter is om of Frenkie de Jong, of Ryan Gravenberch of Tijjani Reijnders op de bank te laten, dan moet Koeman die beslissing nemen.”

“Op weg naar het WK is de bondscoach gewaarschuwd, want gezien de kwaliteiten bij het Nederlands elftal heeft de ploeg veel te veel doelpunten geïncasseerd. Tegen niet de beste tegenstanders”, weet de voormalig topvoetballer.

“Overkomt je dat in Amerika in Dallas, Houston of Kansas tegen onder andere Japan, een Europese tegenstander en Tunesië, dan loop je in de bloedhitte achter de feiten aan. Geloof me: het is niet lekker om in die omstandigheden op jacht te moeten naar doelpunten om de score te repareren. Eerste vereiste: hou de boel achterin dicht. Koeman zal dit zijn middenvelders op het hart moeten drukken.”