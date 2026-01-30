moet met het Nederlands elftal mee naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dat stellen René van der Gijp en Rob Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

In de extra aflevering Blessuretijd van de wekelijkse podcast, krijgen Van der Gijp en Jansen de vraag of Brobbey mee moet naar het WK van komende zomer: "Ik zou hem zeker meenemen", reageert Jansen stellig. Hij denkt dat Oranje een speler met de kwaliteiten van Brobbey maar al te goed kan gebruiken tijdens het prestigieuze eindtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, joh. Tuurlijk. Het is wel onze meest getalenteerde jongen”, vult Van der Gijp aan. “Dat komt natuurlijk ook omdat wij die jongen van Strasbourg die naar Chelsea gaat, Emmanuel Emegha, niet zo goed kennen."

Van der Gijp benadrukt dat Brobbey sowieso mee moet als Memphis Depay niet beschikbaar is. De vaste spits van Oranje maakte tot nu toe weinig minuten bij Corinthians en kampte onlangs met blessureleed. “Ik denk dat je Brobbey wel mee móét nemen als Memphis niet mee kan”, aldus de voetbalanalist.