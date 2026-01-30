Live voetbal

René van der Gijp pleit voor terugkeer van Brian Brobbey in Oranje

30 januari 2026

Brian Brobbey moet met het Nederlands elftal mee naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dat stellen René van der Gijp en Rob Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

In de extra aflevering Blessuretijd van de wekelijkse podcast, krijgen Van der Gijp en Jansen de vraag of Brobbey mee moet naar het WK van komende zomer: "Ik zou hem zeker meenemen", reageert Jansen stellig. Hij denkt dat Oranje een speler met de kwaliteiten van Brobbey maar al te goed kan gebruiken tijdens het prestigieuze eindtoernooi.

“Ja, joh. Tuurlijk. Het is wel onze meest getalenteerde jongen”, vult Van der Gijp aan. “Dat komt natuurlijk ook omdat wij die jongen van Strasbourg die naar Chelsea gaat, Emmanuel Emegha, niet zo goed kennen."

Van der Gijp benadrukt dat Brobbey sowieso mee moet als Memphis Depay niet beschikbaar is. De vaste spits van Oranje maakte tot nu toe weinig minuten bij Corinthians en kampte onlangs met blessureleed. “Ik denk dat je Brobbey wel mee móét nemen als Memphis niet mee kan”, aldus de voetbalanalist.

Vind jij dat Brian Brobbey mee moet naar het WK met Oranje?

Meer nieuws over het Nederlands elftal

Jeremie Frimpong valt geblesseerd uit

Enorme zorgen om Frimpong, die in tranen het veld verlaat bij Liverpool

  • wo 28 januari, 21:29
  • 28 jan. 21:29
Johan Derksen in Vandaag Inside met als inzet Sparta-doelman Joël Drommel

Derksen verbaast zich over Oranje-ambitie Drommel: 'Na één goede wedstrijd...'

  • di 27 januari, 08:47
  • 27 jan. 08:47
Ronald Koeman en Donald Trump

Zelfoverschatting rond WK-boycot: 'Nederland is een nietig kruimeltje op wereldschaal'

  • ma 26 januari, 06:55
  • 26 jan. 06:55
dilima1966
3.142 Reacties
963 Dagen lid
16.213 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerst zegt die zo spoedig mogelijk lozen nu de rode lopen uitrollen

0laf
1.095 Reacties
1.221 Dagen lid
5.557 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Brobbey doet het heel goed in Engeland

dilima1966
3.142 Reacties
963 Dagen lid
16.213 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@0laf. Rene en de andere zeggen eerst zo snel mogelijk lozen kan er geen kloten van Brobbey nu de rode loper uit leggen

Neesje
1.784 Reacties
1.221 Dagen lid
8.962 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerst maar eens afwachten of het wk doorgaat .

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland Under 21
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
18
5
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

