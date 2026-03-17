zou komende zomer op het WK zomaar eens tegen zijn oudere broer kunnen gaan spelen. De dertigjarige verdediger van het Cypriotische Pafos is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana.

Brobbey (24) draagt net als zijn broer Samuel de Ghanese achternaam van zijn vader, terwijl hun broers Derrick en Kevin juist die van hun moeder, Luckassen, hebben gekregen. Brian maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Sunderland en kent een aardig debuutseizoen in de Premier League. De achtvoudig international lijkt daarmee een optie te zijn om komende zomer mee te gaan naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, al riep bondscoach Ronald Koeman hem sinds maart 2025 niet meer op.

Luckassen brak in Nederland door bij AZ en maakte in 2017 voor vijf miljoen euro de overstap naar PSV. De Eindhovenaren verhuurden hem vervolgens aan achtereenvolgens Hertha BSC, Anderlecht, Kasimpasa en Fatih Karagümrük, om de verdediger in 2022 te verkopen aan het Israëlische Maccabi Tel Aviv. In 2024 verkaste Luckassen transfervrij naar Pafos, waarmee hij dit seizoen indruk maakte in de Champions League. De Cypriotische club wist in het miljardenbal verrassend te winnen van Villarreal (1-0) en was ook te sterk voor Slavia Praag (4-1), terwijl Olympiakos Piraeus (0-0), Kairat Almaty (0-0) en AS Monacao (2-2) op een gelijkspel werden gehouden. De negen punten die daarmee vergaard werden bleken uiteindelijk nét niet voldoende om de tussenronde te bereiken.

In het verleden speelde Luckassen zijn jeugdinterlands voor Nederland. Zo kwam hij tussen 2014 en 2016 tot negen wedstrijden in Jong Oranje. Een oproep voor het 'grote' Oranje kreeg hij echter nooit. Toch lonkt nu plotseling het WK: Luckassen is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana. Het Afrikaanse land oefent later deze maand tegen Oostenrijk (27 maart) en Duitsland (30 maart). Op het WK van komende zomer is Ghana ingedeeld in groep L, waarin het achtereenvolgens Panama, Engeland en Kroatië zal treffen. Mocht Ghana de poule overleven, dan zou vanaf de achtste finale een confrontatie met het Nederlands elftal mogelijk zijn. In theorie zouden Brobbey en Luckassen als broers dus zomaar directe tegenstanders van elkaar kunnen zijn.

In de voetsporen van de gebroeders Boateng

Brobbey en Luckassen zouden daarmee in de voetsporen treden van de broers Jérôme en Kevin-Prince Boateng. Die stonden in de groepsfase van het WK van 2010 als eerste broers in de geschiedenis op een mondiale eindronde tegenover elkaar; Jérôme als speler van Duitsland en Kevin-Prince met Ghana. Die Mannschaft trok destijds aan het langste eind; door een goal van Mesut Özil werd het 1-0. Vier jaar later, op het toernooi van 2014, troffen Duitsland en Ghana elkaar opnieuw in de poule. Beide broers Boateng stonden opnieuw in de basis, deze keer eindigde hun confrontatie onbeslist: mede dankzij een treffer van huidig NAC Breda-speler André Ayew werd het 2-2.