Wim Kieft vindt het ‘belachelijk’ dat de spelersgroep van Curaçao een voorkeur uitspreekt voor de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Daarmee ondermijnen ze de positie van Fred Rutten, die lijkt aan te blijven als eindverantwoordelijke richting en tijdens het WK.

Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao, als kleinste land ooit, naar de WK-eindronde te leiden. De Kleine Generaal maakte later echter bekend dat hij vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter niet mee zou gaan naar het toernooi. De Curaçaose voetbalbond stelde daarop, mede op voorspraak van Advocaat zelf, Rutten aan als nieuwe keuzeheer.

Inmiddels lijkt het voorzichtig beter te gaan met de dochter van Advocaat, waardoor de geruchten over een terugkeer aanhielden. Curaçao heeft via bondsvoorzitter Gilbert Martina duidelijkheid geschept: Rutten, en niet Advocaat, reist als bondscoach af naar het toernooi. Daarmee gaat Curaçao in tegen de wens van meerdere spelers en sponsoren.

“Als er geen opstand uitbreekt op het eiland Curaçao, dan gaat Fred Rutten als bondscoach naar het WK. Anders komt het nog van een terugkeer van Dick Advocaat en het voortijdige vertrek van Rutten”, stelt Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

“Wat een soap is daar aan de gang met allerlei partijen die zich ineens sterk maken voor de rentree van Advocaat. En dan een bondsvoorzitter die achter Rutten blijft staan, maar tegelijk toegeeft dat de internationals liever Advocaat zien terugkeren dan door te gaan met Rutten. Ondanks deze doodskus voor Rutten kan Advocaat het niet maken om het bij Curaçao van Rutten over te nemen”, vindt Kieft.

“Sowieso is het belachelijk dat een spelersgroep na zo’n korte periode met Rutten hun voorkeur laat lekken om zo de positie van Rutten onherstelbaar te ondermijnen. Wat moet Rutten nu doen dan? Iedereen begrijpt het verschil tussen Advocaat en Rutten, maar deze gang van zaken lijkt nergens op”, concludeert de oud-voetballer.