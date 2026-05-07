Live voetbal

Deze 3 Eredivisieduels zijn dit weekend live op tv: fans van één club woest

7 mei 2026, 11:34   Bijgewerkt: 11:47
Deze 3 Eredivisieduels zijn dit weekend live op tv: fans van één club woest
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De 33e speelronde van de Eredivisie is aangebroken en dat betekent dat alle achttien ploegen deze zondag (10 mei, 16.45 uur) in actie komen. Betaalzender ESPN beschikt over vier kanalen en zendt de wedstrijden van de traditionele top-drie in hun geheel uit op televisie. Hoe zijn de overige Eredivisie-wedstrijden te bekijken?

Zoals altijd worden de laatste twee speelronden van de Eredivisie tegelijkertijd afgewerkt. Omdat ESPN over vier kanalen beschikt (ESPN 1, 2, 3 en 4), kunnen niet alle wedstrijden live op televisie worden uitgezonden.

De betaalzender kiest ervoor om de duels van PSV, Feyenoord en Ajax integraal uit te zenden, terwijl op ESPN 1 een schakelshow met alle Eredivisiewedstrijden te zien is.

  • ESPN 2: Feyenoord – AZ (16.45 uur)
  • ESPN 3: Ajax – FC Utrecht (16.45 uur)
  • ESPN 4: Go Ahead Eagles – PSV (16.45 uur)

Andere Eredivisiewedstrijden ook live te zien

Artikel gaat verder onder video

Het is mogelijk om de overige zes Eredivisiewedstrijden volledig te bekijken via ESPN Watch. Het gaat om Excelsior – FC Volendam, FC Twente – Sparta, Fortuna Sittard – PEC Zwolle, FC Groningen – NEC, NAC Breda – sc Heerenveen en Telstar – Heracles Almelo.

ESPN Watch is een online streamingdienst waarmee abonnees van de Nederlandse ESPN-zenders (via onder meer Ziggo en KPN) live en on demand toegang krijgen tot ESPN 1, 2, 3 en 4. De dienst is te gebruiken via espn.nl en de ESPN-app op smart-tv’s, smartphones, tablets en pc’s.

NEC-fans woest

Onder NEC-supporters is onvrede ontstaan over de keuzes van ESPN. De club uit Nijmegen strijdt volop om de derde plaats, maar ziet het duel van concurrent Go Ahead Eagles tegen PSV wel op televisie uitgezonden worden. Op X meldt een supporter dat hij een klacht heeft ingediend bij de klantenservice, maar daar geen gehoor op heeft gekregen.

De belangen in dat duel worden door ESPN als minder groot ingeschat: PSV is al kampioen, terwijl Go Ahead Eagles slechts een minimale kans heeft op deelname aan de Europese play-offs.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • ma 4 mei, 10:14
  • 4 mei 10:14
  • 8
Timon Wellenreuther

Wellenreuther sneert naar Kooij: 'Hoe kan je zo lang wachten?'

  • zo 3 mei, 18:40
  • 3 mei 18:40
  • 8
0 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
294 Reacties
1.038 Dagen lid
1.356 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een tokkies.. Je kunt het gewoon online kijken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
294 Reacties
1.038 Dagen lid
1.356 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een tokkies.. Je kunt het gewoon online kijken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws