De 33e speelronde van de Eredivisie is aangebroken en dat betekent dat alle achttien ploegen deze zondag (10 mei, 16.45 uur) in actie komen. Betaalzender ESPN beschikt over vier kanalen en zendt de wedstrijden van de traditionele top-drie in hun geheel uit op televisie. Hoe zijn de overige Eredivisie-wedstrijden te bekijken?

Zoals altijd worden de laatste twee speelronden van de Eredivisie tegelijkertijd afgewerkt. Omdat ESPN over vier kanalen beschikt (ESPN 1, 2, 3 en 4), kunnen niet alle wedstrijden live op televisie worden uitgezonden.

De betaalzender kiest ervoor om de duels van PSV, Feyenoord en Ajax integraal uit te zenden, terwijl op ESPN 1 een schakelshow met alle Eredivisiewedstrijden te zien is.

ESPN 2: Feyenoord – AZ (16.45 uur)

ESPN 3: Ajax – FC Utrecht (16.45 uur)

ESPN 4: Go Ahead Eagles – PSV (16.45 uur)

Andere Eredivisiewedstrijden ook live te zien

Het is mogelijk om de overige zes Eredivisiewedstrijden volledig te bekijken via ESPN Watch. Het gaat om Excelsior – FC Volendam, FC Twente – Sparta, Fortuna Sittard – PEC Zwolle, FC Groningen – NEC, NAC Breda – sc Heerenveen en Telstar – Heracles Almelo.

ESPN Watch is een online streamingdienst waarmee abonnees van de Nederlandse ESPN-zenders (via onder meer Ziggo en KPN) live en on demand toegang krijgen tot ESPN 1, 2, 3 en 4. De dienst is te gebruiken via espn.nl en de ESPN-app op smart-tv’s, smartphones, tablets en pc’s.

NEC-fans woest

Onder NEC-supporters is onvrede ontstaan over de keuzes van ESPN. De club uit Nijmegen strijdt volop om de derde plaats, maar ziet het duel van concurrent Go Ahead Eagles tegen PSV wel op televisie uitgezonden worden. Op X meldt een supporter dat hij een klacht heeft ingediend bij de klantenservice, maar daar geen gehoor op heeft gekregen.

De belangen in dat duel worden door ESPN als minder groot ingeschat: PSV is al kampioen, terwijl Go Ahead Eagles slechts een minimale kans heeft op deelname aan de Europese play-offs.