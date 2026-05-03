Timon Wellenreuther heeft zich verbaasd over het feit dat Joey Kooij zo lang de tijd nodig had om een rode kaart te geven voor de overtreding van Paul Gladon. Desondanks overheerst de opluchting bij de aanvoerder van Feyenoord.
"Eindelijk hebben wij een wedstrijd waarbij we een keer geluk hebben", constateert Wellenreuther na afloop bij ESPN. "Normaal winnen wij dit soort wedstrijden dit seizoen niet, maar vandaag wel. De rode kaart heeft ons geholpen, maar onder de streep zijn wij gewoon heel blij met deze overwinning. Het was een zeer lastige wedstrijd."
Het ging pas lopen bij Feyenoord nadat Fortuna-spits Gladon met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. Hij kwam hard in op Wellenreuther: "De bal kwam naar mij toe en ik zag dat hij de bal niet raakte. Hij probeerde het wel, maar was veel te laat", aldus de keeper, die het vreemd vond dat scheidsrechter Kooij de tijd nam om in te zien dat Gladon van het veld moest: "Hoe kan je hier zo lang mee wachten voordat je rood geeft? Het is een overduidelijke rode kaart."
Feyenoord kent door de 1-2 overwinning in Limburg een uitstekend weekend, mede door het puntverlies van concurrenten NEC en Ajax. Plek twee ligt nu écht binnen handbereik: "De stand maakt mij niet uit. Het belangrijkste waren de drie punten vandaag. Als wij al onze wedstrijden winnen, worden we tweede. Dat is het. We zien wel hoe het eindigt", besluit Wellenreuther.
