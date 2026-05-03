Live voetbal 8

Wellenreuther sneert naar Kooij: 'Hoe kan je zo lang wachten?'

3 mei 2026, 18:40   Bijgewerkt: 18:55
Timon Wellenreuther
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Timon Wellenreuther heeft zich verbaasd over het feit dat Joey Kooij zo lang de tijd nodig had om een rode kaart te geven voor de overtreding van Paul Gladon. Desondanks overheerst de opluchting bij de aanvoerder van Feyenoord.

"Eindelijk hebben wij een wedstrijd waarbij we een keer geluk hebben", constateert Wellenreuther na afloop bij ESPN. "Normaal winnen wij dit soort wedstrijden dit seizoen niet, maar vandaag wel. De rode kaart heeft ons geholpen, maar onder de streep zijn wij gewoon heel blij met deze overwinning. Het was een zeer lastige wedstrijd."

Verbazing door Joey Kooij

Artikel gaat verder onder video

Het ging pas lopen bij Feyenoord nadat Fortuna-spits Gladon met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. Hij kwam hard in op Wellenreuther: "De bal kwam naar mij toe en ik zag dat hij de bal niet raakte. Hij probeerde het wel, maar was veel te laat", aldus de keeper, die het vreemd vond dat scheidsrechter Kooij de tijd nam om in te zien dat Gladon van het veld moest: "Hoe kan je hier zo lang mee wachten voordat je rood geeft? Het is een overduidelijke rode kaart."

Feyenoord kent door de 1-2 overwinning in Limburg een uitstekend weekend, mede door het puntverlies van concurrenten NEC en Ajax. Plek twee ligt nu écht binnen handbereik: "De stand maakt mij niet uit. Het belangrijkste waren de drie punten vandaag. Als wij al onze wedstrijden winnen, worden we tweede. Dat is het. We zien wel hoe het eindigt", besluit Wellenreuther.

➡️ Meer nieuws na Fortuna - Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 30 apr. 20:45
  • 8
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 24
Hugo Borst

Hugo Borst haalt venijnig uit: 'Heel raar dat zo’n man bij Ajax terechtkomt'

  • Gisteren, 23:19
  • Gisteren, 23:19
  • 4
3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
862 Reacties
178 Dagen lid
2.173 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Inderdaad, ik vond Kooij juist ook heel erg voor Fortuna fluiten. Gelukkig was dit een 1000% rode kaart en kon je er niet omheen.

21
862 Reacties
178 Dagen lid
2.173 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Stoker dus je mag gaan tijdrekken, het spel bewust bederven en als daar dan reactie op komt nog je zin krijgen ook? Nee zeker niet, zo werkt het niet. Fortuna kwam overigens 1e helft ook goed weg met geel.

Stoker
207 Reacties
984 Dagen lid
1.124 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja dat vond ik ook. Hij spaarde Hadj Moussa met zijn 2e gele kaart

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
862 Reacties
178 Dagen lid
2.173 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Inderdaad, ik vond Kooij juist ook heel erg voor Fortuna fluiten. Gelukkig was dit een 1000% rode kaart en kon je er niet omheen.

21
862 Reacties
178 Dagen lid
2.173 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Stoker dus je mag gaan tijdrekken, het spel bewust bederven en als daar dan reactie op komt nog je zin krijgen ook? Nee zeker niet, zo werkt het niet. Fortuna kwam overigens 1e helft ook goed weg met geel.

Stoker
207 Reacties
984 Dagen lid
1.124 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja dat vond ik ook. Hij spaarde Hadj Moussa met zijn 2e gele kaart

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws