Hugo Borst haalt venijnig uit: 'Heel raar dat zo’n man bij Ajax terechtkomt'

2 mei 2026, 23:19
Hugo Borst
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Hugo Borst vindt Maarten Paes niet geschikt voor Ajax. De keeper maakte zaterdagavond enkele fouten tegen PSV in het meevoetballen. Die werden niet fataal, maar zijn volgens Borst wel een teken dat Paes niet het gewenste voetballende niveau heeft.

Paes leverde meerdere keren de bal in bij PSV. In de dertiende en vijftiende minuut trapte hij de bal over de zijlijn; in minuut 65 belandde een onzuivere bal in de voeten van Yarek Gasiorowski. “Het is wel lullig als je Paes heet en je geeft dit soort ballen”, zegt Borst, waarmee hij de tafel aan het lachen krijgt. “Je spelt het anders, daar komt hij goed mee weg.”

Paes kwam in februari over van FC Dallas, waar hij vier jaar had gespeeld. “In Amerika heeft hij heel goede reddingen verricht, hoor ik links en rechts. Je hebt keepers die daar inderdaad in uitblinken, maar tegenwoordig is het toch een behoorlijk allround vak. Dus dit is ook iemand die je kunt missen als kiespijn”, oordeelt Borst hard in De Eretribune.

'Heb ooit Johan Cruijff zien keepen'

“Je kunt dan misschien nog wel goed die ballen tegenhouden, maar ik heb ooit Johan Cruijff op de training in de goal zien staan. Die gebruikte zijn handen. Ze mochten allemaal schieten, die Ajacieden. Dat was in de tijd van Van ’t Schip, Van Basten, noem maar op. Het was prachtig om te zien, want puur met zijn positiespel haalde hij alles eruit, zonder zijn handen te gebruiken.”

“Dus ja, je moet als keeper echt heel veel kunnen”, weet de analist. “Die armen heb je nodig, maar je benen net zo hard. Daarom is het eigenlijk heel raar dat zo’n man bij Ajax terechtkomt. Hij kan het niet. Het is niet iemand waarvan je denkt: daar begint de as.” Dat gevoel heeft hij meer bij een andere Ajacied. “Van iemand als Youri Baas word ik wel blij. Die heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt.”

“Ik vind het ook knap dat hij bij NEC eigenlijk niet zo opviel, en bij Ajax wel een goede periode heeft gehad”, vervolgt Borst over Baas. “Hij ontwikkelt zich echt, dat is een heerlijke speler voor in de as. Maar ja, wat er verder allemaal omheen loopt… daar moet echt beter gescout worden. En de jeugdopleiding moet wat meer gaan afleveren.”

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Maarten Paes

Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
0
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0
2023
Dallas
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

