Óscar García verbaast Ajax-fans: 'Ronduit lachwekkend dat hij nooit speelt!'

2 mei 2026, 20:45
Oscar Garcia tijdens Ajax-PSV
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Kasper Dolberg maakt een prima indruk in de eerste helft tegen PSV, zo stellen veel Ajax-fans. De Deense spits was op het tweede plan beland en mag naar verluidt vertrekken van Jordi Cruijff, maar krijgt in de topper tegen de landskampioen een kans in de basis wegens ziekte van Wout Weghorst.

Vlak voor de aftrap van het duel tussen Ajax en PSV werd bekend dat Weghorst ontbrak in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De boomlange ervaren spits die onder Óscar García de voorkeur krijgt boven Dolberg, zit thuis met koorts.

Daarom krijgt Dolberg weer eens een kans in de basis. De afgelopen weken moest de Deen, die afgelopen zomer voor zo’n tien miljoen euro terugkeerde naar Ajax, genoegen nemen met een reserverol. Het Algemeen Dagblad wist zelfs te melden dat technisch directeur Cruijff in de aankomende transferwindow weer afscheid wil nemen van het IJskonijn.

De eerste helft van Ajax – PSV zal Cruijff waarschijnlijk toch weer aan het denken hebben gezet. Dolberg speelde uitstekend in de eerste 45 minuten en kreeg daarvoor onder meer complimenten van ESPN-commentator Vincent Schildkamp. Op X spreken talloze Ajax-fans lovende woorden over de Deense spits.

dilima1966
3.500 Reacties
1.055 Dagen lid
17.037 Likes
dilima1966
Dit was de beste wedstrijd van dolberg ik had dolberg er grwoon 90 min ingelaten en jordi denk nog naar even na om nu al afscheid te nemen van dolberg en het beste wedstrijd van het hele seizoen was dit voor ajax

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
25
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

