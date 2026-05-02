Kasper Dolberg maakt een prima indruk in de eerste helft tegen PSV, zo stellen veel Ajax-fans. De Deense spits was op het tweede plan beland en mag naar verluidt vertrekken van Jordi Cruijff, maar krijgt in de topper tegen de landskampioen een kans in de basis wegens ziekte van Wout Weghorst.
Vlak voor de aftrap van het duel tussen Ajax en PSV werd bekend dat Weghorst ontbrak in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De boomlange ervaren spits die onder Óscar García de voorkeur krijgt boven Dolberg, zit thuis met koorts.
Daarom krijgt Dolberg weer eens een kans in de basis. De afgelopen weken moest de Deen, die afgelopen zomer voor zo’n tien miljoen euro terugkeerde naar Ajax, genoegen nemen met een reserverol. Het Algemeen Dagblad wist zelfs te melden dat technisch directeur Cruijff in de aankomende transferwindow weer afscheid wil nemen van het IJskonijn.
De eerste helft van Ajax – PSV zal Cruijff waarschijnlijk toch weer aan het denken hebben gezet. Dolberg speelde uitstekend in de eerste 45 minuten en kreeg daarvoor onder meer complimenten van ESPN-commentator Vincent Schildkamp. Op X spreken talloze Ajax-fans lovende woorden over de Deense spits.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit was de beste wedstrijd van dolberg ik had dolberg er grwoon 90 min ingelaten en jordi denk nog naar even na om nu al afscheid te nemen van dolberg en het beste wedstrijd van het hele seizoen was dit voor ajax
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit was de beste wedstrijd van dolberg ik had dolberg er grwoon 90 min ingelaten en jordi denk nog naar even na om nu al afscheid te nemen van dolberg en het beste wedstrijd van het hele seizoen was dit voor ajax