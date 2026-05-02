maakt een prima indruk in de eerste helft tegen PSV, zo stellen veel Ajax-fans. De Deense spits was op het tweede plan beland en mag naar verluidt vertrekken van Jordi Cruijff, maar krijgt in de topper tegen de landskampioen een kans in de basis wegens ziekte van .

Vlak voor de aftrap van het duel tussen Ajax en PSV werd bekend dat Weghorst ontbrak in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De boomlange ervaren spits die onder Óscar García de voorkeur krijgt boven Dolberg, zit thuis met koorts.

Daarom krijgt Dolberg weer eens een kans in de basis. De afgelopen weken moest de Deen, die afgelopen zomer voor zo’n tien miljoen euro terugkeerde naar Ajax, genoegen nemen met een reserverol. Het Algemeen Dagblad wist zelfs te melden dat technisch directeur Cruijff in de aankomende transferwindow weer afscheid wil nemen van het IJskonijn.

De eerste helft van Ajax – PSV zal Cruijff waarschijnlijk toch weer aan het denken hebben gezet. Dolberg speelde uitstekend in de eerste 45 minuten en kreeg daarvoor onder meer complimenten van ESPN-commentator Vincent Schildkamp. Op X spreken talloze Ajax-fans lovende woorden over de Deense spits.