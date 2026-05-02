Teruglezen | Hoe Ajax in extremis een punt redde tegen PSV

2 mei 2026, 20:00   Bijgewerkt: 21:58
Ajax speelt tegen PSV in de Eredivisie
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ajax en PSV staan zaterdagavond tegenover elkaar voor een topper in de Eredivisie. De Amsterdammers moeten een goed resultaat halen tegen de landskampioen om in de race te blijven voor de tweede plaats en daarmee Champions League-deelname. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen via dit liveblog.

21:56

90+4' - Afgelopen (2-2)

Het laatste fluitsignaal klinkt. Ajax domineerde de eerste helft, de tweede helft was voor PSV. Peter Bosz weet weer niet te winnen van zijn oude ploeg.

21:54

⚽ 90+2' - Een late gelijkmaker (2-2)

Gaaei haat vanaf rechts uit, maar Kovar kan pakken. De rebound komt voor de voeten van niemand minder dan Mika Godts die van afstand kan plaatsen. De keeper van PSV is niet meer op tijd om te redden. De man in vorm doet het weer voor Ajax. Zonde voor een deel van de supporters, dat al huiswaarts was gekeerd.

21:52

90+2 - Kansje PSV (1-2)

Man komt nog met een flitsend balletje op Boadu die bijna binnen kan tikken.

21:49

🟨 88' - Geel voor PSV (1-2)

Dennis Man legt Rosa even neer bij de cornervlag. De verdediger is er niet van gediend en reageert verbolgen. Lindhout sust een mogelijk opstootje en geeft Man geel.

21:47

86' - Afzwaaier Gloukh (1-2)

In een wanhoopspoging haalt de nummer tien nog uit van afstand. De bal gaat alleen compleet de verkeerde kant op.

21:44

🟨 83' - Driouech trekt aan de noodrem (1-2)

Gaaei sprint hem er uit en komt bijna de zestien in. Net op tijd kan de aanvaller hem kort bij het shirt pakken en neerleggen. Een vrije schop en een gele kaart.

21:43

🔄 82' - Wissel bij Ajax (1-2)

Dolberg en Itakura mogen plaatsnemen op de bank, voor hun komen de jonkies Bounida en Konadu.

21:39

⚽ 77' - Boadu doet het (1-2)

Het verval bij Ajax was al eventjes te zien. PSV was al een tijd dreigend aan de bal, maar hier is het verlossende woord. Man geeft een lage voorzet, Boadu staat er en wint het van Itakura. De bal ligt bijna stil onder een sliding van de twee spelers voor Boadu hem van een meter binnen kan schuiven.

21:35

🟨 75' - Eerste kaart van de wedstrijd (1-1)

Door een inschattingsfout glijdt Steur hard in op Yarek. Dit kost hem de eerste kaart van de wedstrijd.

21:33

73' - Opmerkelijke bal Dest (1-1)

De verdediger stoomt op over de linkerflank en met hem is Boadu in het centrum. Dest lijkt echter te kiezen voor een slap schot in de korte hoek. Een hele makkelijke prooi voor Paes.

21:32

🔄 72' - PSV volgt voorbeeld (1-1)

Man en Boadu komen binnen de lijnen voor Pepi en Bajraktarevic.

21:31

🔄 71' - Ajax wisselt dubbel (1-1)

Gloukh en Steur komen er in voor Berghuis en Regeer.

21:30

PSV-supporters laten van zich horen

De aanhang van de Eindhovenaren is niet te spreken over het spel van hun ploeg. Op social media laten ze sterk van zich horen.

Kijkers zeggen massaal hetzelfde over optreden PSV tegen Ajax

PSV maakt weinig indruk tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks een snelle voorsprong door Ricardo Pepi, eindigde de wedstrijd in een gelijkspel na een doelpunt van Anton Gaaei. Trainer Peter Bosz en zijn team krijgen kritiek op hun inzet en spel.

21:29

67' - Schot PSV gekraakt (1-1)

Een schot van Mauro uit de tweede lijn wordt gekraakt. PSV zit momenteel in een fase waar ze veel op de helft van Ajax spelen.

21:25

64' - Botsing tussen Driouech en Paes (1-1)

Driouech loopt op volle snelheid na een lange bal van Mauro. Paes komt uit en kopt weg, maar komt hiermee in botsing met de aanvaller. 

Ondanks de eerste kwartier met twee doelpunten ben ik nog niet tevreden. Had minimaal 2-1 kunnen staan!

Link gekopieerd!
Ondanks de eerste kwartier met twee doelpunten ben ik nog niet tevreden. Had minimaal 2-1 kunnen staan!

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

