Jaap Stam openhartig over koffieverslaving: 'Het was heel erg'

1 mei 2026, 08:53
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jaap Stam heeft in een openhartig interview uitleg gegeven over een verslaving waar hij mee heeft gekampt. De oud-topverdediger was namelijk verslaafd aan het drinken van koffie.

Dat vertelt de oud-verdediger in de podcast VERZUS: "Toen ik nog trainer was, was het heel erg. Je komt op de club en het eerste wat je doet is een bakkie koffie. Dan komen de trainers en neem je nog een bakkie koffie. Als die op is? Nog een bakkie koffie. Dan ga je kijken hoe laat de spelers binnenkomen. Als we nog even hebben, doen we nog een bakkie, en daarna nog een bakkie", vertelt Stan, die voor aanvang van de training al zo'n vijf à zes keer koffie had gehaald.

“Vervolgens zijn we anderhalf uur buiten om te trainen. Als we dan naar binnen komen, gaan we de training nabespreken met een paar bakkies. Aan het einde van de ochtend zit je dan zo op tien bakkies. Dan heb je in de middag ook af en toe nog een bakkie. Wel iets minder, maar over de middag nog een stuk of vijf. Na het eten nog één bakkie."

Het hield in dat Stam op een dag soms zelfs twintig bakjes koffie dronk. Hij denkt dat hij niet de enige is die verslaafd is (geweest) aan cafeïne: "Het is voor heel veel mensen ook normaal, maar niemand durft het te zeggen. Ik kom er tenminste voor uit.”

Inmiddels drinkt Stam minder koffie: “Ik sliep slecht en gaf de schuld aan mijn voetbalcarrière. Onrustige benen, dat soort dingen. Maar nu ik er nog maar drie per dag drink, is mijn slaap ook heel erg verbeterd."

