Schaduw boven De Kuip: ‘spookstem’ veroorzaakt grote irritatie

1 mei 2026, 07:25
Sjaak Troost
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur zorgt achter de schermen bij Feyenoord voor een flinke bestuurlijke machtsstrijd. Terwijl de club een opvolger zoekt voor de vertrekkende Dennis te Kloese, is er grote onrust ontstaan over de rol van president-commissaris Toon van Bodegom en de zogeheten 'spookstem' van Sjaak Troost. De Vrienden van Feyenoord verzetten zich hevig tegen de huidige gang van zaken en eisen direct ingrijpen.

Te Kloese legt per 1 juli zijn taken als algemeen en technisch directeur neer om aan de slag te gaan bij het Mexicaanse Monterrey. De Raad van Commissarissen heeft de taak om een geschikte opvolger te vinden en een bindende voordracht te doen bij de Stichting Continuïteit Feyenoord, de houder van het gouden aandeel met 51 procent van de zeggenschap. Pas als zij akkoord gaan, kan de nieuwe directeur in Rotterdam beginnen.

Binnen de RvC, die officieel uit vijf leden bestaat, heerst momenteel onduidelijkheid over de stemverhoudingen. Commissaris Sjaak Troost stelde in februari van dit jaar zijn functie ter beschikking. "Het is mooi geweest", liet hij destijds via een persbericht op de clubwebsite weten. "Privé is het goed dat ik nu mijn tijd op een andere manier ga invullen." In de praktijk behield Troost echter zijn stemrecht tot er een opvolger is benoemd, waarbij zijn stem in handen kwam van Van Bodegom. De VvF onderneemt nu actie om deze constructie ongedaan te maken, omdat zij het onzin vinden dat iemand die niet meer meevergadert nog beslist over de toekomst van de club.

De angst bij de investeerdersgroep komt mede voort uit de ambities van Van Bodegom, die volgens het AD zou azen op een derde termijn als president-commissaris nadat zijn huidige mandaat begin volgend jaar afloopt. Troost en Van Bodegom worden gezien als boezemvrienden, nadat Troost hem in 2018 na een toevallige ontmoeting op een golfbaan naar De Kuip haalde. Hoewel de VvF destijds overtuigd was van zijn komst, is dat sentiment inmiddels omgeslagen in een diep wantrouwen.

De VvF vreest dat Van Bodegom bij de benoeming van de nieuwe directeur voorbij wil gaan aan Robert Eenhoorn. De ex-honkballer geldt als de gewenste kandidaat van de investeerders en wordt tevens gesteund door de commissarissen Rob Tromp en Alexander van der Lely. Van Bodegom en mede-commissaris Eelco Blok willen in het kader van goed bestuur echter minimaal drie serieuze kandidaten op de lijst hebben staan. Zelfs als de RvC uiteindelijk toch kiest voor Eenhoorn, moet de Stichting Continuïteit Feyenoord de bindende voordracht nog altijd officieel bekrachtigen.

