FC Volendam-doelman Kayne van Oevelen wees aanbod van Ajax af

1 mei 2026, 08:20
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

FC Volendam-doelman Kayne van Oevelen (22) heeft zo'n anderhalf jaar geleden een aanbod van Ajax naast zich neergelegd. Dat laat hij weten in een interview met verslaggever Milan van Dongen van ESPN.

Ajax waagde vorig seizoen een poging om Van Oevelen naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Op dat moment was de doelman van de Volendammers nog actief in het beloftenelftal van het andere Oranje. Ajax stuurde destijds een keeperstrainer naar de beloftenploeg om met Van Oevelen in gesprek te gaan.

“Toen heb ik gezegd: Ik blijf lekker bij Volendam. Ajax is natuurlijk een heel mooie club, maar het verhaal was niet waar ik op hoopte. Hier weet ik wat ik heb en dat verlaat ik niet zomaar", vertelt Van Oevelen, die bezig is aan een sterk seizoen. De doelman is deze week niet voor niets uitgeroepen tot Speler van de Maand april in de VriendenLoterij Eredivisie.

Komende zomer hoort een overstap naar een andere club wél tot de mogelijkheden, maar eerst hoopt Van Oevelen zich met FC Volendam te handhaven in de Eredivisie: "Het is heel spannend, maar ik ga eerlijk gezegd wel goed op de druk; ik hou er wel van. Je moet gewoon in je hoofd houden waarom je ooit bent begonnen met voetballen."

Kayne van Oevelen

Team: Volendam
Leeftijd: 22 jaar (7 aug. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
31
0
2024/2025
Volendam
28
0
2023/2024
Volendam
1
0
2022/2023
Volendam II
21
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
31
-25
34
14
Excelsior
31
-15
31
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
31
-10
30
17
NAC
31
-23
25

