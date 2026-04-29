Etienne Reijnen staat mogelijk voor een overstap naar Liverpool. Volgens Vandaag Inside-tafelgast Valentijn Driessen wil Arne Slot de huidige assistent-trainer van Feyenoord naar Engeland halen zodra hij zijn trainersdiploma heeft afgerond.

“Reijnen, die nu naast Robin van Persie zit, is zijn diploma aan het halen en gaat daarna die kant op,” zegt Driessen. De mogelijke komst van Reijnen past volgens Driessen binnen een bredere trend: Slot blijft zich omringen met Nederlanders of personen die een verleden hebben in Nederlanders.

Artikel gaat verder onder video

Driessen uit daar kritiek op en wijst op het groeiende aantal Nederlanders bij Liverpool, met onder anderen Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo. “Hij blijft maar Nederlanders halen… wordt er in de rest van de wereld niet gevoetbald?”, vraagt hij zich hardop af.

Slot en Reijnen speelden als voetballers samen bij PEC Zwolle tussen 2009 en 2011. Ook speelde Reijnen bij SC Cambuur toen Slot daar assistent-trainer was.

Mogelijke terugkeer Van Bronckhorst bij Feyenoord

Een vertrek van Reijnen kan een terugkeer van Giovanni van Bronckhorst bespoedigen. “Van Bronckhorst staat open voor een terugkeer bij Feyenoord, maar in welke rol weet niemand", aldus Driessen. Een rol als hoofdtrainer lijkt daarbij niet aan de orde. “Daar wordt een rol voor hem gecreëerd.”