'Arne Slot haalt rechterhand van Van Persie weg bij Feyenoord'

29 april 2026, 22:27
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Etienne Reijnen staat mogelijk voor een overstap naar Liverpool. Volgens Vandaag Inside-tafelgast Valentijn Driessen wil Arne Slot de huidige assistent-trainer van Feyenoord naar Engeland halen zodra hij zijn trainersdiploma heeft afgerond.

“Reijnen, die nu naast Robin van Persie zit, is zijn diploma aan het halen en gaat daarna die kant op,” zegt Driessen. De mogelijke komst van Reijnen past volgens Driessen binnen een bredere trend: Slot blijft zich omringen met Nederlanders of personen die een verleden hebben in Nederlanders.

Driessen uit daar kritiek op en wijst op het groeiende aantal Nederlanders bij Liverpool, met onder anderen Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo. “Hij blijft maar Nederlanders halen… wordt er in de rest van de wereld niet gevoetbald?”, vraagt hij zich hardop af.

Slot en Reijnen speelden als voetballers samen bij PEC Zwolle tussen 2009 en 2011. Ook speelde Reijnen bij SC Cambuur toen Slot daar assistent-trainer was.

Mogelijke terugkeer Van Bronckhorst bij Feyenoord

Een vertrek van Reijnen kan een terugkeer van Giovanni van Bronckhorst bespoedigen. “Van Bronckhorst staat open voor een terugkeer bij Feyenoord, maar in welke rol weet niemand", aldus Driessen. Een rol als hoofdtrainer lijkt daarbij niet aan de orde. “Daar wordt een rol voor hem gecreëerd.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

