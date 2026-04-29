Ronald de Boer boos op Wytse van der Goot: 'Ik kan hier echt kwaad om worden!'

Ronald de Boer is boos om de penalty die Atlético Madrid woensdagavond kreeg tegen Arsenal. Scheidsrechter Danny Makkelie bestrafte een handsbal van Ben White. Volgens De Boer had die penalty nooit gegeven mogen worden.

“Ik vind het totaal geen penalty. Via z’n knie komt de bal op z’n hand. Ik vind het heel licht. Volgens de regels mag je deze geven, maar ik vind het zo…”, zegt De Boer bij Ziggo Sport over de strafschop waar Atlético de 1-1 uit maakte.

Jaap Stam nuanceert: “Je geeft ‘m omdat de bal duidelijk aangeraakt wordt met de hand. De bal wordt duidelijk getoucheerd, waardoor die stil ligt.”

Presentator Wytse van der Goot stelt dat de arm hier het lichaam ‘onnatuurlijk groter’ maakte. Daar reageert De Boer boos op. “Hoezo onnatuurlijk? We gaan toch niet zo voetballen met de handen op de rug? Kom op Wytse, ik kan daar zo kwaad om worden! We gaan toch niet zo verdedigen, wat is dat nou?”, zegt De Boer, terwijl hij zijn armen achter zijn rug houdt.

“Het is niet onnatuurlijk! Als je draait beweegt je hand toch zo!”, benadrukt De Boer. Ook oud-verdediger Stam stoort zich eraan. “Voor je balans is je arm daar. Maar tegenwoordig verdedigen we al met de handen op de rug, om dit soort momenten te voorkomen. Dan ben je als verdediger wel kwetsbaarder.”

Over een andere beslissing van Makkelie, om een penalty voor Arsenal in te trekken, is De Boer wel positief. Eerst kende hij Eberechi Eze een penalty toe na contact met David Hancko, maar na inmenging van videoscheidsrechter Dennis Higler trok Makkelie zijn besluit in.

'Makkelie heeft goed gefloten'

“Ik vind het een goede beslissing van Makkelie. Ik snap dat hij hem geeft, zeker vanuit zijn standpunt. Maar het is zo licht en Eze laat zich heel makkelijk vallen. De bal gaat ook richting de cornervlag. Ik vind sowieso dat hij goed gefloten heeft”, concludeert De Boer, ondanks zijn onvrede over de penalty voor Atlético.

WEDEROM EEN PENALTY! 😳

Dit keer mag Julián Álvarez aanleggen vanaf 11 meter.. RAAK! 💥#ZiggoSport #UCL #ATMARS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2026