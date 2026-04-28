Grootaandeelhouder van NAC Breda Karel Vrolijk is niet te spreken over het statement van de club naar aanleiding van de situatie rondom Sydney en Pierre van Hooijdonk, zo laat hij weten aan Voetbal International. Vrolijk noemt het ‘moreel verwerpelijk’ dat NAC het onderzoek ontkent, aangezien de aandeelhouders dit hebben geëist.

VI claimde maandag dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits. De club ontkende later op de dag dat er sprake is van een onderzoek. Van Hooijdonk heeft inmiddels de aanval geopend op clubwatcher Joost Blaauwhof.

“Ik vind het moreel verwerpelijk wat de club doet”, begint Vrolijk tegenover VI. “Wij eisten een onderzoek.” De grootaandeelhouder benadrukt dat de aandeelhouders dit onderzoek niet zelf uitvoeren. “Wij verwachten dat het stichtingsbestuur dat zal doen. Resultaten hebben we er nog niet van, want de voorzitter is nu op vakantie.”

Vrolijk geeft aan afgelopen week nog een vergadering te hebben gehad over de casus. “Daar waren Jack Antonissen en ik namens de certificaathouders, Martijn Vermeeren namens het stichtingsbestuur en Henk van Koeveringe als voorzitter van de raad van commissarissen”, somt hij de aanwezigen op. “Ook algemeen directeur Remco Oversier, technisch directeur Peter Maas en adviseur technische zaken Pierre van Hooijdonk schoven aan. Daar is verteld dat Peter Maas als TD niet meer op de deal rondom Sydney van Hooijdonk zat. Het verdere onderzoek is en was een eis van de certificaathouders.”