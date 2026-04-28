Grootaandeelhouder woest om standpunt NAC: ‘Moreel verwerpelijk!’

28 april 2026, 10:09
Sydney van Hooijdonk en Pierre van Hooijdonk
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Grootaandeelhouder van NAC Breda Karel Vrolijk is niet te spreken over het statement van de club naar aanleiding van de situatie rondom Sydney en Pierre van Hooijdonk, zo laat hij weten aan Voetbal International. Vrolijk noemt het ‘moreel verwerpelijk’ dat NAC het onderzoek ontkent, aangezien de aandeelhouders dit hebben geëist.

VI claimde maandag dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits. De club ontkende later op de dag dat er sprake is van een onderzoek. Van Hooijdonk heeft inmiddels de aanval geopend op clubwatcher Joost Blaauwhof.

“Ik vind het moreel verwerpelijk wat de club doet”, begint Vrolijk tegenover VI. “Wij eisten een onderzoek.” De grootaandeelhouder benadrukt dat de aandeelhouders dit onderzoek niet zelf uitvoeren. “Wij verwachten dat het stichtingsbestuur dat zal doen. Resultaten hebben we er nog niet van, want de voorzitter is nu op vakantie.”

Vrolijk geeft aan afgelopen week nog een vergadering te hebben gehad over de casus. “Daar waren Jack Antonissen en ik namens de certificaathouders, Martijn Vermeeren namens het stichtingsbestuur en Henk van Koeveringe als voorzitter van de raad van commissarissen”, somt hij de aanwezigen op. “Ook algemeen directeur Remco Oversier, technisch directeur Peter Maas en adviseur technische zaken Pierre van Hooijdonk schoven aan. Daar is verteld dat Peter Maas als TD niet meer op de deal rondom Sydney van Hooijdonk zat. Het verdere onderzoek is en was een eis van de certificaathouders.”

➡️ Meer NAC Breda nieuws

Lees ook:
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • zo 26 april, 13:25
  • 26 apr. 13:25
  • 9
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 20
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 24 apr. 08:11
  • 8
Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk
Club Foot Estrela
Team: Estrela
Leeftijd: 26 jaar (6 feb. 2000)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Estrela
8
1
2025/2026
NAC
18
5
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Cesena
13
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
31
-15
31
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
31
-10
30
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
31
-45
19

