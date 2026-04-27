Zoveel kans maakt NAC Breda volgens sportrechtadvocaten in kort geding

Het kort geding van NAC Breda over de paspoortkwestie dient dinsdagochtend. De tegen degradatie strijdende club probeert te forceren dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (6-0 nederlaag) wordt overgespeeld. Sportrechtadvocaten geven NAC een goede kans om in het gelijk te worden gesteld.

Sportrechtadvocaat Nick Poggenklaas schat de kanten in gesprek met ESPN op fifty-fifty, terwijl Joost Verlaan het voordeel van de twijfel geeft aan NAC: zestig om veertig procent. Volgens Poggenklaas zal de rechter vooral nagaan of het competitiebestuur het besluit 'op goede gronden' heeft genomen, of dat er 'iets geks' is gebeurd. Bij Go Ahead speelde de niet-speelgerechtigde Dean James mee, maar toch besloot de KNVB dat het resultaat blijft staan.

“Het reglement schrijft op een best rare manier voor wanneer het competitiebestuur kan besluiten om een wedstrijd opnieuw te laten spelen”, stelt Poggenklaas. “Er staat in de reglementen dat als de wedstrijd geen invloed heeft op bijvoorbeeld degradatie, het competitiebestuur mag besluiten om de wedstrijd niet over te laten spelen als blijkt dat een niet-speelgerechtigde speler in actie is gekomen. Daarmee zeg je wat mij betreft ook dat je min of meer verplicht bent de wedstrijd wél te laten overspelen als degradatie wel aan de orde is.”

Wat vinden NAC en de KNVB?

De KNVB zal bepleiten dat het geen verplichting is om de wedstrijd over te spelen, terwijl hij verwacht dat NAC de positie inneemt dat dit besluit alleen mag worden genomen bij een wedstrijd 'om spek en bonen'.

Verlaan wijst erop dat op de arbeidsmarkt doorgaans van werkgevers wordt verwacht dat ze de regels kennen. "Als een werkgever in overtreding is door een werknemer te laten werken die niet beschikt over de juiste werkpapieren, dan volgen er sancties. Moet de voetbalwereld dan uitzonderlijk worden behandeld?"

Hij vindt het dan ook 'bepaald geen kansloze zaak' voor NAC. "Aan de andere kant: je kunt juridisch gezien gelijk hebben, maar dat is wat anders dan gelijk krijgen. Er speelt meer mee. Niet alle argumenten van de KNVB zijn nu te voorzien."

Zo is het mogelijk dat de gehele competitie in het geding komt als NAC in het gelijk wordt gesteld. Andere clubs kunnen zich dan ook gaan roeren. "Het kan ook zo zijn dat andere clubs op tijd hebben geklaagd, zonder dat dit naar buiten is gekomen. Ik kan mij voorstellen dat de KNVB gaat bepleiten dat het gevolgen kan hebben voor de hele competitie als NAC gelijk krijgt."