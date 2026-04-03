NAC Breda heeft met het aanzwengelen van de zogeheten 'Paspoortgate' veel goodwill verspeeld bij andere clubs in het betaald voetbal, schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. NAC trok na het met 6-0 verloren duel bij Go Ahead Eagles aan de bel bij de KNVB omdat de Deventenaren met Dean James een niet-speelgerechtigde speler zouden hebben opgesteld.

NAC redeneerde dat James als international van Indonesié helemaal geen Nederlandse nationaliteit meer heeft en dus óók geen werkvergunning. De degradatiekandidaat zou het duel met Go Ahead dan ook in zijn geheel willen overspelen. Inmiddels is de KNVB een diepgravend onderzoek gestart. Behalve James raakt de kwestie nog een flink aantal andere spelers in het betaald voetbal die hun interlands spelen voor landen als Indonesië, Suriname en Kaapverdië. Het lijkt erop dat een deel daarvan, waaronder Etienne Vaessen (FC Groningen) en Tjaronn Chery (N.E.C.), komend weekend door het verkrijgen van een 'EU-sticker' in hun paspoort wél gewoon in actie kan komen voor hun respectievelijke clubs. Voor een aantal anderen geldt dit echter niet, waardoor het onzeker is wanneer zij terugkeren op het veld.

Kapteijns noemt het 'lachwekkend' dat NAC door het aanzwengelen van de kwestie als 'klokkenluider' wordt neergezet. "De misstand an sich kan ze in Breda helemaal niks schelen. De clubleiding heeft de kwestie puur uit eigen belang aangezwengeld in de hoop nog wat punten binnen te harken", schrijft de journalist. Als voorbeeld haalt Kapteijns aan dat Surinaams international Dion Malone, nu uitkomend voor Telstar, in het seizoen 2021/22 nog voor NAC actief was, "Zonder dat er een haan naar kraaide in Breda."

NAC wordt door veel andere clubs in het betaald voetbal dan ook met de nek aangekeken, aldus Kapteijns. "Wie zijn oor te luister legt in het betaald voetbal, hoort dat NAC, maar ook de wieltjesplakkers TOP Oss en Heracles Almelo die ook nog een graantje denken mee te pikken, veel goodwill hebben verspeeld bij collega-clubs. Clubs hebben altijd de mond vol van solidariteit, maar dat dat een heel dun laagje vernis is, is door de paspoortenkwestie nog maar eens gebleken. In een poging om het eigen vege lijf te redden in een sportief dramatisch seizoen schroomde NAC niet om over de rug van een collega-club én over de rug van de betrokken speler een gooi te doen naar gratis punten en chaos te veroorzaken in het gehele betaald voetbal", schrijft de journalist.