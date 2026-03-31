Woede om 'Paspoortgate' in de Eredivisie: Van Schaik wil 'generaal pardon'

De 'Paspoortgate' in de Eredivisie leidt tot 'woede' bij Wilco van Schaik, de algemeen directeur van N.E.C. Sinds NAC Breda twee weken geleden bij de KNVB aan de bel trok en verzocht het duel bij Go Ahead Eagles (6-0 verlies) over te laten spelen vanwege het meedoen van heerst er grote onzekerheid over de status van internationals van Indonesië en Suriname.

James heeft vorig jaar de Indonesische nationaliteit aangenomen en is voor dat land actief als international. NAC stelt echter dat hij daarmee zijn Nederlandse nationaliteit automatisch kwijt is geraakt. Daardoor zou hij helemaal geen werkvergunning meer hebben en bovendien ook nog eens een veel hoger salaris moeten verdienen als 'niet-EU-speler'. De KNVB heeft de situatie inmiddels in onderzoek en riep clubs vorige week op om spelers die mogelijk niet speelgerechtigd zijn in de aankomende speelronde niet op te stellen.

Behalve James zijn er namelijk meer spelers in een vergelijkbare situatie. Keuken Kampioen Divisieclub FC Emmen besloot eerder al om Tim Geypens, jeugdinternational van Indonesië, voorlopig aan de kant te houden. Daarnaast is ook de status van Surinaams internationals als Etienne Vaessen (FC Groningen) en Tjaronn Chery (N.E.C.) plotseling onzeker.

Van Mosseveld waarschuwt voor competitievervalsing

In de podcast De Bestuurskamer stipt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van FC Groningen, aan dat clubs zich van geen kwaad bewust zijn geweest over de al dan niet speelgerechtigheid van hun internationals. "We weten het sinds vorige week maandag. En als we nu competitievervalsing willen voorkomen, dan moeten we zorgen dat al deze spelers komend weekend gewoon spelen. Anders heb je namelijk juist competitievervalsing", zegt Van Mosselveld.

"En misschien is dat een beetje duaal en tegenstrijdig”, vervolgt Van Mosselveld zijn relaas. “Want NAC beweert dat Go Ahead een speler heeft gebruikt die niet speelgerechtigd was bij de 6-0 nederlaag en daarom overgespeeld moet worden, maar in mijn ogen wordt de situatie juist beïnvloed op het moment dat al die jongens over een paar dagen niet kunnen spelen. Maar ik ga ervan uit dat we dat in dit land toch kunnen oplossen, zodat ze dus wel kunnen gaan spelen."

Van Schaik vreest 'enorme imagoschade'

Van Schaik wijst erop dat de Eredivisie 'enorme imagoschade' oploopt als er niet snel een oplossing wordt gevonden. "Niemand treft hier schuld, geen enkele club, geen enkele instantie. We zijn allemaal overvallen, geen enkele club, op welke positie op de ranglijst, mag een andere club wat aan doen. Wij zijn een collectief als ECV, dat moeten we nu uitstralen", zegt de algemeen directeur van N.E.C.

'Ik ben woest, ik vind dit echt ongekend'

Ook van Schaik benadrukt dat clubs tot voor kort geen idee hadden dat zij mogelijk niet-speelgerechtigde spelers opstelden. "Er is ook geen enkele overheidsinstantie die er de afgelopen twee jaar ook maar iets van gezegd heeft. Dus ik vind ook echt, en daarom ben ik er woest over, dat wij allemaal te goede trouw hebben gehandeld. Geen enkele club heeft te kwade trouw Dean James opgesteld, wij ook Tjaronn Chery niet. En ga zo maar door. Ik vind het echt ongekend. Het kan niet anders dan dat dit gaat leiden tot een generaal pardon, voor alles wat er gebeurd is", aldus de N.E.C.-bestuurder. "Niemand heeft dit bewust op valse wijze gedaan, we hebben het ons allemaal niet gerealiseerd. Nu gaat er een beerput open.”

Spoedprocedure kan drie maanden duren

En dat terwijl de competitie dus nog volop gaande is en de komende weken de beslissende fase in gaat. “Zolang er geen duidelijkheid is, mogen ze niet uitkomen voor de club”, haakt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, in. “Dus ook niet trainen…” Wat Van Dop betreft moet er dan ook heel snel duidelijkheid worden verschaft. "Ik heb ook wel begrepen dat er spoedprocedures aangevraagd worden. Maar normaal gesproken duurt zelfs een spoedprocedure drie maanden. Dus we moeten hopen dat dat in ieder geval niet de situatie wordt en hopen op eerder uitsluitsel", aldus Van Dop.