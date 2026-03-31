Driessen: 'Dit is dodelijk, de opvolger van Henk de Jong bij Cambuur is nú al verloren'

31 maart 2026, 09:57
Driessen: 'Dit is dodelijk, de opvolger van Henk de Jong bij Cambuur is nú al verloren'
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Valentijn Driessen voorziet een onmogelijke werksituatie voor de nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur. Het feit dat Henk de Jong, die de club terugleidde naar de Eredivisie, aanblijft als assistent, is volgens Driessen 'dodelijk' voor zijn opvolger.

Cambuur won een week geleden met 2-4 bij FC Emmen en is daardoor, in navolging van ADO Den Haag, zeker van een plek bij de bovenste twee in de Keuken Kampioen Divisie. Na drie seizoenen op het tweede niveau, keert de club uit de Friese hoofdstad daardoor komende zomer weer terug in de Eredivisie.

Daags na het promotiefeest maakte Cambuur bekend dat De Jong een stap terug gaat doen. De 61-jarige trainer verlengde zijn contract met nog eens vier seizoenen, maar zit vanaf komend seizoen niet meer als hoofd-, maar als assistent-trainer op de bank. "De belangrijkste reden voor deze stap is mijn thuissituatie. Daar wil ik meer tijd en aandacht voor hebben en tegelijkertijd is en blijft dit het mooiste vak dat er bestaat. SC Cambuur is bovendien mijn thuis geworden, dus ik ben heel blij dat ik de komende vier seizoenen hier mag blijven werken", aldus De Jong.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside komt de toch wel opvallende stap van De Jong ter sprake. De in Leeuwarden geboren Wilfred Genee vraagt Driessen hoe hij er tegenaan kijkt. "Dat is natuurlijk dodelijk voor degene die het gaat overnemen. Hij is nú al verloren", zegt de Telegraaf-journalist. "Waarom geen hoofdtrainer? Stap dan gewoon terug, geef die volgende trainer alle ruimte om Cambuur gewoon in de Eredivisie te houden. Maar ga er niet bij zitten. Dat vond ik een hele slechte beslissing. Ook van het bestuur, dat ze dat willen", aldus Driessen.

VIDEO - In de Wandelgangen met Valentijn Driessen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

