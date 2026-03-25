SC Cambuur is officieel terug in de Eredivisie. De ploeg uit Leeuwarden won afgelopen … van …, waardoor promotie naar het hoogste niveau een feit is. Daarmee keert ook een warme volksclub terug op de Nederlandse velden. Maar wat voegt Cambuur eigenlijk nog meer toe aan de Eredivisie?

Helemaal verrassend is de promotie niet. Al maanden was duidelijk dat Cambuur – net als ADO Den Haag – komend seizoen een stap omhoog zou zetten. Dat onderstreept dat de club uit Leeuwarden sportief gezien klaar is voor de Eredivisie. Met blikvangers als clubman Mark Diemers, supertalent Ismaël Baouf en topschutter Oscar Sjöstrand beschikt Cambuur bovendien over spelers die op het hoogste niveau het verschil kunnen maken. Toch hebben de Leeuwarders meer te bieden dan alleen wat er op het veld gebeurt.

Het prachtige nieuwe Kooi Stadion

Door de promotie van Cambuur maken veel Eredivisie-liefhebbers ook kennis met een relatief nieuw stadion. Sinds vorig seizoen speelt de Friese club in het Kooi Stadion, nadat afscheid werd genomen van het nostalgische Cambuurstadion.

De bouw van het Kooi Stadion begon in juni 2022 en heeft een modern en sfeervol onderkomen opgeleverd. Met onder meer floodlights en open hoeken sluit het stadion goed aan bij de wensen van de Cambuur-supporters. In totaal is er plaats voor ongeveer 15.000 toeschouwers.

Ook aan de uitsupporters is gedacht. Bezoekende clubs kunnen ongeveer achthonderd fans meenemen naar Leeuwarden, waar zij gastvrij worden ontvangen. Zo staan er bartafels in de clubkleuren van de bezoekende ploeg en worden drankjes en snacks aangeboden op kaarten in de huisstijl van die club. Daarnaast biedt het uitvak ‘vrij zicht’ op het veld, waardoor supporters een goed overzicht hebben tijdens de wedstrijd.

Een ander voordeel voor Cambuur: de ploeg is bijna onverslaanbaar in eigen huis. De Leeuwarders zijn al vijftien maanden ongeslagen in het Kooi Stadion.

Een fantastisch mens én trainer keert terug

Zeg je Cambuur, zeg je Henk de Jong. Want wat heeft deze man de Leeuwarders al veel plezier opgeleverd in zijn trainerscarrière. Bijna alle clubrecords staan op naam van De Jong, die Cambuur al in 2013 en 2021 naar de Eredivisie loodste. Ook in 2020 eindigen De Jong en ‘zijn’ club bovenaan, maar toen werd het seizoen afgebroken wegens de coronapandemie.

De Jong is sinds 2012/13 een bekend gezicht in de voetballerij. Destijds stapte hij in als interim-trainer bij Cambuur. Een seizoen later behaalde hij de hoogste eindklassering ooit: twaalfde in de Eredivisie.

Maar De Jong is meer dan alleen een succesvolle trainer. Binnen en buiten de club staat hij bekend als een open, nuchtere en eerlijke persoonlijkheid. In interviews benadrukt hij vaak dat het hem belangrijker is dat mensen hem zien als een goed mens dan alleen als een goede trainer. Volgens De Jong maakt juist de sterke band met zijn spelers – die hij consequent ‘mijn jongens’ noemt – samen met het contact met staf en supporters, Cambuur zo bijzonder. “Ik hoop dat mensen later zeggen dat ik een goede trainer was, maar nog belangrijker vind ik dat ze zeggen dat ik een goed mens ben", vertelde hij bij het verlengen van zijn contract.

De Friese derby is terug

De burenruzie tussen SC Cambuur en sc Heerenveen keert terug op de speelkalender van de Eredivisie. De Friese derby is een duel waar heel de provincie naar uitkijkt, Cambuur en Heereveen zijn namelijk de enige twee profclubs uit Friesland.

De afstand tussen Leeuwaren en Heerenveen is ongeveer dertig kilometer. Niet voor niets noemen de supporters van beide clubs elkaar ‘DKV’, oftewel: dertig kilometer verderop. Op 19 februari 2023 stond de laatste Friese Derby op het programma. Dat duel eindigde in een 1-2-overwinning voor Heerenveen, waarna het na afloop helaas (buiten het veld) misging.

Voor Cambuur komt er een nieuwe kans om een goed resultaat te halen tegen de grootste aartsrivaal, want dat is namelijk al enige tijd geleden. In 2015, 15 februari, wonnen de Leeuwarders voor het laatst van Heerenveen. In totaal troffen beide ploegen elkaar 68 keer, 32 duels werden gewonnen door Heerenveen, 17 door Cambuur en 19 keer eindigde de burenruzie in een gelijkspel.