Ajax, AZ, Feyenoord en PSV. Allemaal hebben ze het vizier gericht op . De negentienjarige verdediger van SC Cambuur maakt grote indruk en wordt daarom gevolgd door de topclubs uit de Eredivisie. Dat weet transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews te melden.

Baouf maakte afgelopen zomer de overstap van RSC Anderlecht naar Cambuur en heeft pas vijf wedstrijden gespeeld voor de club uit Leeuwarden. Toch heeft de Marokkaans jeugdinternational al vroegtijdig de aandacht weten te trekken van de Nederlandse topclubs. Als centrale verdediger maakt hij indruk bij de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie en Bauouf wordt door hoofdtrainer Henk de Jong bestempeld als een van de grootste talenten ter wereld op zijn leeftijd.

Doorbraak op het jeugd-WK

De jonge verdediger maakte onlangs naam door zijn indrukwekkende prestaties met Marokko op het jeugd-WK. Baouf was een van de belangrijkste spelers aan de kant van Marokko en mede door hem wist het Noord-Afrikaanse land het toernooi te winnen ten koste van grootmachten als Brazilië, Spanje, Frankrijk en Argentinië te verslaan. De interesse in de speler van Cambuur Leeuwarden is na dit toernooi alleen maar toegenomen.

Clubs zijn nog niet concreet

Het lijkt er dan ook op dat de Nederlandse clubs snel moeten toeslaan, voordat clubs uit het buitenland zich gaan melden in Leeuwarden. Volgens Boualin zijn er op dit moment nog geenclubs die concreet actie hebben ondernomen om Baouf binnen te halen, maar dat zou op korte termijn kunnen gaan veranderen.

Duidelijk is dat Cambuur kan gaan cashen: de centrumverdediger heeft nog een contract voor 2,5 jaar in het Kooi Stadion, dus technisch directeur Lars Lambooij van Cambuur kan een serieuze transfersom vragen aan clubs die interesse tonen voor Baouf.

Anco Jansen liet bij ESPN al weten dat hij hoopt dat de Nederlandse top toeslaat en Baouf naar de Eredivisie gaat: “Hij verdedigt agressief en is sterk in de lucht. Ik vind hem echt een enorm goede speler. Ik durf wel te zeggen dat Nederlandse topclubs hem nu moeten halen. Hij is pas negentien jaar.”