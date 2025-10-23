Live voetbal

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ volgen Ismaël Baouf van SC Cambuur

Earnest Stewart Alex Kroes en Dennis te Kloese
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Tijmen Gerritsen
23 oktober 2025, 15:49

Ajax, AZ, Feyenoord en PSV. Allemaal hebben ze het vizier gericht op Ismaël Baouf. De negentienjarige verdediger van SC Cambuur maakt grote indruk en wordt daarom gevolgd door de topclubs uit de Eredivisie. Dat weet transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews te melden.

Baouf maakte afgelopen zomer de overstap van RSC Anderlecht naar Cambuur en heeft pas vijf wedstrijden gespeeld voor de club uit Leeuwarden. Toch heeft de Marokkaans jeugdinternational al vroegtijdig de aandacht weten te trekken van de Nederlandse topclubs. Als centrale verdediger maakt hij indruk bij de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie en Bauouf wordt door hoofdtrainer Henk de Jong bestempeld als een van de grootste talenten ter wereld op zijn leeftijd.

Doorbraak op het jeugd-WK

Artikel gaat verder onder video

De jonge verdediger maakte onlangs naam door zijn indrukwekkende prestaties met Marokko op het jeugd-WK. Baouf was een van de belangrijkste spelers aan de kant van Marokko en mede door hem wist het Noord-Afrikaanse land het toernooi te winnen ten koste van grootmachten als Brazilië, Spanje, Frankrijk en Argentinië te verslaan. De interesse in de speler van Cambuur Leeuwarden is na dit toernooi alleen maar toegenomen. 

Clubs zijn nog niet concreet

Het lijkt er dan ook op dat de Nederlandse clubs snel moeten toeslaan, voordat clubs uit het buitenland zich gaan melden in Leeuwarden. Volgens Boualin zijn er op dit moment nog geenclubs die concreet actie hebben ondernomen om Baouf binnen te halen, maar dat zou op korte termijn kunnen gaan veranderen. 

Duidelijk is dat Cambuur kan gaan cashen: de centrumverdediger heeft nog een contract voor 2,5 jaar in het Kooi Stadion, dus technisch directeur Lars Lambooij van Cambuur kan een serieuze transfersom vragen aan clubs die interesse tonen voor Baouf.

Anco Jansen liet bij ESPN al weten dat hij hoopt dat de Nederlandse top toeslaat en Baouf naar de Eredivisie gaat: “Hij verdedigt agressief en is sterk in de lucht. Ik vind hem echt een enorm goede speler. Ik durf wel te zeggen dat Nederlandse topclubs hem nu moeten halen. Hij is pas negentien jaar.”

Welke club denk jij dat de beste keuze zou zijn voor Ismaël Baouf?

Laden...
38 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
CG
2.536 Reacties
821 Dagen lid
13.337 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet echte actie(s) ondernemen om weer goed te worden. Ajax blijft nog steeds achter de feiten lopen. Overigens moet Ajax zich vooral richten op spelers vanaf 22 jaar. Dat is overigens gisteren maar weer eens bewezen !!

Vriendje Stokvis
1.472 Reacties
399 Dagen lid
8.176 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax valt af in deze.

dilima1966
2.708 Reacties
864 Dagen lid
15.587 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet maar eerst eens de boel op orde maken voor dat ze weer een blik spelers aantrekken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

CG
2.536 Reacties
821 Dagen lid
13.337 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet echte actie(s) ondernemen om weer goed te worden. Ajax blijft nog steeds achter de feiten lopen. Overigens moet Ajax zich vooral richten op spelers vanaf 22 jaar. Dat is overigens gisteren maar weer eens bewezen !!

Vriendje Stokvis
1.472 Reacties
399 Dagen lid
8.176 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax valt af in deze.

dilima1966
2.708 Reacties
864 Dagen lid
15.587 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet maar eerst eens de boel op orde maken voor dat ze weer een blik spelers aantrekken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ismaël Baouf

Ismaël Baouf
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 19 jaar (17 sep. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
5
1
2025/2026
0
0
2024/2025
26
2
2023/2024
23
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel