John Guidetti terug naar de Eredivisie? 'Hij staat op radar van NAC'

John Guidetti
Foto: © Imago
15 december 2025, 21:28

NAC Breda denkt aan de komst van John Guidetti, zo beweert het account WFCGroningen op X. De voormalig publiekslieveling van Feyenoord staat onder contract bij AIK, maar die verbintenis loopt op 31 december af. Daarna is hij transfervrij.

Het vinden van een nieuwe spits lijkt een prioriteit in Breda. Carl Hoefkens probeerde Kamal Sowah uit in die rol en kiest momenteel voor Lewis Holtby. Met Sydney van Hooijdonk, Charles-Andreas Brym, Pepijn Reulen en Dion Versluis zijn er in principe genoeg andere opties. Maar volgens Voetbal International is Versluis gewogen en te licht bevonden: hij mag verhuurd worden. Brym en Reulen mochten tegen FC Utrecht niet invallen.

NAC lijkt simpelweg niet content met de opties die het heeft. Met slechts zestien doelpunten uit evenzoveel wedstrijden is NAC na Excelsior (veertien goals) de minst scorende ploeg uit de Eredivisie, en mede daardoor staat de Parel van het Zuiden op de zeventiende plaats.

"NAC zoekt in ieder geval een killer, iemand die ten koste van alles doelpunten wil maken en met een agressieve speelstijl het laatste stuk uit de puzzel van Hoefkens kan blijken", schrijft clubwatcher Joost Blaauwhof van Voetbal International, die ook weer te melden dat NAC in ieder geval Youssef El Kachati van NEC op de voet volgt.

Het account WFCGroningen, dat dit jaar doorbrak met meerdere exclusieve transfernieuwtjes, voegt daar nu ook de naam van Guidetti aan toe. De 33-jarige Zweed speelde in het afgelopen seizoen in Zweden, dat liep van maart tot november, 24 wedstrijden en was daarin goed voor 2 goals.

Zijn productie bij AIK sinds zijn komst in 2022 is niet imposant: 9 goals in 69 competitiduels. Daarbij moet wel worden aangetekend dat hij 39 keer als invaller binnen de lijnen kwam. Guidetti is in Nederland vooral bekend van zijn succesvolle seizoen op huurbasis bij Feyenoord: als huurling van Manchester City scoorde hij 20 keer in 23 wedstrijden in het seizoen 2011/12.

John Guidetti

John Guidetti
AIK
Team: AIK
Leeftijd: 33 jaar (15 apr. 1992)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
AIK
20
2
2024
AIK
17
1
2023/2024
AIK
0
0
2023
AIK
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
15
-12
16
15
Volendam
16
-11
14
16
Heracles
16
-15
14
17
NAC
16
-9
13
18
Telstar
16
-8
12

Complete Stand

