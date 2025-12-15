Live voetbal 2

Van Persie hoeft nog niet te vrezen voor ontslag: ‘Geloof niet dat daar nu sprake van is’

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
15 december 2025, 19:59

Robin van Persie hoeft voorlopig geen rekening te houden met een ontslag bij Feyenoord. Dat denkt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De journalist benadrukt wel dat Van Persie snel moet gaan presteren bij de Rotterdamse club.

In het programma Voetbalpraat van ESPN vraagt Kenneth Perez met een knipoog aan Gouka of een ontslag van Van Persie aanstaande is. “Nog niet, maar het is altijd een dubbele nederlaag daar”, zegt Gouka over de 2-0 nederlaag die Feyenoord zondagmiddag leed in De Klassieker tegen Ajax.

“Ik geloof niet dat daar nu sprake van is en dat mensen binnen de club die verantwoordelijkheid durven te nemen”, vervolgt Gouka over een eventueel ontslag van Van Persie. Dat zou wel kunnen veranderen als de slechte serie van Feyenoord langer aanhoudt. “Als zo’n reeks zich voortzet, is Van Persie een trainer als alle andere, die uiteindelijk sneuvelt als de resultaten niet goed genoeg zijn.”

Gouka wijst daarbij op het belang van de komende wedstrijden. “Een nederlaag tegen Ajax komt heel hard aan. En als je dan ook nog eens zo’n slechte reeks hebt, is het geen polonaise. Dan spelen ze ook nog tegen Heerenveen met spelers die niet mee kunnen doen. In één week tijd kunnen ze heel veel vergooien.”

Woensdag speelt Feyenoord in De Kuip de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen. Naast het feit dat Feyenoord de nodige spelers moet missen, is de Friese tegenstander een geduchte opponent. Trainer Robin Veldman lijkt het namelijk aardig op de rit te hebben bij de nummer negen van de Eredivisie, zeker na de 0-3 overwinning bij Sparta van afgelopen weekend. Een pittige klus wacht voor Feyenoord.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
322 Reacties
29 Dagen lid
1.102 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het valt mij op dat er veel over het ontslag van Van Persie wordt gesproken in de media. Zou dat echt het beste zijn voor de club? Genoeg mensen die er in geloven.

