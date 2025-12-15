Robin van Persie hoeft voorlopig geen rekening te houden met een ontslag bij Feyenoord. Dat denkt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De journalist benadrukt wel dat Van Persie snel moet gaan presteren bij de Rotterdamse club.

In het programma Voetbalpraat van ESPN vraagt Kenneth Perez met een knipoog aan Gouka of een ontslag van Van Persie aanstaande is. “Nog niet, maar het is altijd een dubbele nederlaag daar”, zegt Gouka over de 2-0 nederlaag die Feyenoord zondagmiddag leed in De Klassieker tegen Ajax.

“Ik geloof niet dat daar nu sprake van is en dat mensen binnen de club die verantwoordelijkheid durven te nemen”, vervolgt Gouka over een eventueel ontslag van Van Persie. Dat zou wel kunnen veranderen als de slechte serie van Feyenoord langer aanhoudt. “Als zo’n reeks zich voortzet, is Van Persie een trainer als alle andere, die uiteindelijk sneuvelt als de resultaten niet goed genoeg zijn.”

Gouka wijst daarbij op het belang van de komende wedstrijden. “Een nederlaag tegen Ajax komt heel hard aan. En als je dan ook nog eens zo’n slechte reeks hebt, is het geen polonaise. Dan spelen ze ook nog tegen Heerenveen met spelers die niet mee kunnen doen. In één week tijd kunnen ze heel veel vergooien.”

Woensdag speelt Feyenoord in De Kuip de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen. Naast het feit dat Feyenoord de nodige spelers moet missen, is de Friese tegenstander een geduchte opponent. Trainer Robin Veldman lijkt het namelijk aardig op de rit te hebben bij de nummer negen van de Eredivisie, zeker na de 0-3 overwinning bij Sparta van afgelopen weekend. Een pittige klus wacht voor Feyenoord.