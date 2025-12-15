Valentijn Driessen heeft zich zondagmiddag gestoord aan tijdens De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-0). De journalist van De Telegraaf zag de middenvelder opvallend gedrag vertonen, ondanks dat Timber op het veld wel leidende kwaliteiten toonde.

Driessen begint in de podcast Kick Off van De Telegraaf nog positief: “Timber liet wel zien dat hij de aanvoerder was van het hele stelletje. Hij ging voorop in de strijd en liet zien dat hij het graag wilde.”

Artikel gaat verder onder video

Daarna uit de journalist echter zijn ergernis over de manier waarop Timber met zijn medespelers omging: “Continu van die wegwerpgebaren, direct al vanaf het begin. Ik dacht meteen: dat zit gewoon niet lekker. Het is een beetje negatieve coaching. Als hij aanvoerder was geweest, dan was hij veel meer geneigd geweest om positief te coachen.”

Driessen noemt het daarom een grote fout dat hoofdtrainer Robin van Persie aan het begin van dit seizoen de aanvoerdersband van Timber afpakte: “Of dat zijn grootste fout was? Hij heeft wel meer grote fouten gemaakt. Maar dit is inderdaad wel een enorme fout geworden.”

Dat Timber in positieve zin opviel door voorop te gaan in de strijd, vindt ook Huub Stevens. De voormalig trainer nam de Feyenoorder op in zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf: "Het viel me op dat Quinten Timber verwoede pogingen deed om de boel op sleeptouw te nemen om er toch nog wat van te maken. Dat is de juiste instelling. Hij toonde zich een echte teamspeler. Die zijn er niet zoveel.”