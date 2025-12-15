Ajax is dicht bij de komst van op huurbasis, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto. Eerder op de maandag maakte een andere journalist, Uriel Iugt, al melding van de interesse. Daarna is het snel gegaan. Soler komt in januari over van Bournemouth.

"Julio Soler staat op het punt om op huurbasis naar Ajax te vertrekken. De linksback van Bournemouth heeft al groen licht gegeven", beweert Moretto maandagavond.

Het is geen geheim dat Ajax op de linksbackpositie wel versterking kan gebruiken. Momenteel beschikt interim-trainer Fred Grim met Owen Wijndal over slechts een linksback. Door een blessure stond de voormalig AZ'er enkele weken aan de kant, waardoor hij op links onder meer werd vervangen door jeugdexponent Gerald Alders. Hij is van origine echter een rechtsback. Vorige week woensdag tegen FK Qarabag (2-4 overwinning) stond rechtsachter Lucas Rosa op links, omdat Wijndal werd gespaard voor De Klassieker van zondag tegen Feyenoord.

Net als komst van een controlerende middenvelder heeft Ajax ook als prioriteit om zich te versterken met een linksback. Daarbij is de club uitgekomen bij Soler. De twintigjarige Argentijn maakte in januari 2025 voor zo'n acht miljoen euro de overstap van Lanús naar Bournemouth, maar komt vooralsnog nauwelijks in de plannen voor. Tot dusverre speelde de linksback in drie wedstrijden 111 minuten in de hoofdmacht.

Bournemouth zou de jonge Argentijn, die een contract heeft tot medio 2029 bij The Cherries, voor maximaal zes maanden willen verhuren. Of beide clubs daarmee akkoord gaan, moet nog blijken.