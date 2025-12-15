Valentijn Driessen gruwelt van het spel dat Ajax momenteel vertoont. Volgens de chef voetbal maakte zelf Francesco Farioli het vorig seizoen niet zo bont als dat Fred Grim het nu maakt. Al snapt Driessen ook wel dat nood wetten breekt.

"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan", steekt Driessen van wal in zijn column voor De Telegraaf. "Het is het motto van het huidige Ajax. In heel weinig lijkt het spel van het Ajax van interim-trainer Fred Grim op het spel waar de club historisch voor staat. Het valt zelfs Ajax-onwaardig te noemen.

"De woorden dominant, initiatief en balbezit zijn in de Johan Cruijff ArenA door Grim verbannen uit de Dikke Van Dale. Maar er wordt gewonnen en dat is van levensbelang voor dit Ajax", aldus Driessen, die constateert dat Grim het zich daardoor kan permitteren om met vijf verdedigers te spelen. "Zelfs Francesco Farioli, lang met pek en veren overgoten in Amsterdam, maakte het niet zo bont in zijn periode bij Ajax. Alleen niemand binnen Ajax die zich ervoor schaamt na de valse start dit seizoen onder John Heitinga. Uit het enthousiasme van de fans na Ajax-Feyenoord blijkt dat de kinderhand snel is gevuld met punten zonder franje."

Driessen zag Ajax ontsnappen tegen FC Groningen, geluk hebben tegen Fortuna Sittard met twee eigen doelpunten en een succesvolle eindsprint inzetten tegen FK Qarabag. Met de zege op Feyenoord in De Klassieker werd de vierde overwinning op rij geboekt. "Iets wat door spelers, coaches en fans werd gevierd alsof Ajax in de zestiende speelronde landskampioen was geworden", gaat de journalist verder.

Volgens Driesen zal het het hameren wat Grim op de succesbeleving nog wel even helpen. "De gedachte is: uiteindelijk zal deze reeks zo veel vertrouwen geven dat de Ajacieden weer verliefd raken op de bal, aan aanvallen durven denken en tegenstanders met initiatiefrijk voetbal domineren", schrijft Driessen. "Hoewel Grims defensieve keuze op korte termijn succes brengt, is het op de lange termijn niet toekomstbestendig voor een club als Ajax. Als Ajax tenminste Ajax wil blijven en niet een dertien in een dozijn club die slechts genoegen neemt met een gewonnen Klassieker", besluit hij.