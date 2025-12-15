Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen bij van AFC Bournemouth. Dat meldt sportjournalist Uriel Iugt op X. De Amsterdamse club zou al bij de Premier League-club geïnformeerd hebben naar de huurvoorwaarden.

Het is geen geheim dat Ajax op de linksbackpositie wel versterking kan gebruiken. Momenteel beschikt interim-trainer Fred Grim met Owen Wijndal over slechts een linksback. Door een blessure stond de voormalig AZ'er enkele weken aan de kant, waardoor hij op links onder meer werd vervangen door jeugdexponent Gerald Alders. Hij is van origine echter een rechtsback. Vorige week woensdag tegen FK Qarabag (2-4 overwinning) stond rechtsachter Lucas Rosa op links, omdat Wijndal werd gespaard voor De Klassieker van zondag tegen Feyenoord.

Net als komst van een controlerende middenvelder heeft Ajax ook als prioriteit om zich te versterken met een linksback. Volgens Iugt zijn de Amsterdammers hierbij uitgekomen bij Soler. De twintigjarige Argentijn maakte in januari 2025 voor zo'n acht miljoen euro de overstap van Lanús naar Bournemouth, maar komt vooralsnog nauwelijks in de plannen voor. Tot dusverre speelde de linksback in drie wedstrijden 111 minuten in de hoofdmacht.

Ajax wil profiteren van de situatie van Soler bij Bournemouth en heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van de vleugelverdediger. De recordkampioen lijkt hierbij in te zetten op een huurdeal, maar het grootste obstakel is de duur van deze huurperiode. Bournemouth zou de jonge Argentijn, die een contract heeft tot medio 2029 bij The Cherries, namelijk voor maximaal zes maanden willen verhuren.