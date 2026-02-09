Wim Kieft is zeer onder de indruk van . Volgens de analist was bij zijn debuut voor Ajax (tegen AZ, 1-1) direct te zien dat hij stukken beter is dan de rest van zijn ploeggenoten.

Zinchenko verloor afgelopen seizoen zijn basisplaats bij Arsenal en kon bij Nottingham Forest niet echt landen, maar heeft nog steeds een zeer hoog niveau te pakken, weet Kieft. "Hij is technisch en qua inzicht beter dan welke speler ook in Nederland, als ik heel eerlijk ben”, stelt de analist in Studio Voetbal. De linksback was jarenlang een belangrijke schakel bij Manchester City en Arsenal, en is met zijn 29 jaar nog zeker niet versleten.

Tegen AZ speelde hij ongeveer een kwartier mee en straalde daarin vooral kalmte en controle uit. “Zinchenko voetbalt zo makkelijk, hij heeft zoveel rust in zijn spel en neemt bijna altijd de juiste beslissingen", gaat Kieft verder met zijn lofzang. De oud-voetballer denkt dat Wijndal moet vrezen voor zijn basisplaats. "Ja, je ziet wel het verschil. Die (Wijndal, red.) kwam wel veel, maar zijn voortzetting is niet de voortzetting die Zinchenko kan hebben. Daar zit er meer voetbal in, meer overzicht.”

Kieft denkt dat Ajax nog wel eens veel plezier kan gaan beleven aan de linksback, die eerder voor PSV uitkwam. Vooral in aanvallend opzicht draagt Zinchenko vaak zijn steentje bij. “Hij heeft ook een goeie voorzet", voegt Kieft nog toe bij de talkshow. "Het is een fijne speler om erbij te hebben."