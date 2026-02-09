Live voetbal

Wim Kieft extreem lovend over Ajax-aanwinst Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
9 februari 2026, 08:25

Wim Kieft is zeer onder de indruk van Oleksandr Zinchenko. Volgens de analist was bij zijn debuut voor Ajax (tegen AZ, 1-1) direct te zien dat hij stukken beter is dan de rest van zijn ploeggenoten.

Zinchenko verloor afgelopen seizoen zijn basisplaats bij Arsenal en kon bij Nottingham Forest niet echt landen, maar heeft nog steeds een zeer hoog niveau te pakken, weet Kieft. "Hij is technisch en qua inzicht beter dan welke speler ook in Nederland, als ik heel eerlijk ben”, stelt de analist in Studio Voetbal. De linksback was jarenlang een belangrijke schakel bij Manchester City en Arsenal, en is met zijn 29 jaar nog zeker niet versleten. 

Artikel gaat verder onder video

Tegen AZ speelde hij ongeveer een kwartier mee en straalde daarin vooral kalmte en controle uit. “Zinchenko voetbalt zo makkelijk, hij heeft zoveel rust in zijn spel en neemt bijna altijd de juiste beslissingen", gaat Kieft verder met zijn lofzang. De oud-voetballer denkt dat Wijndal moet vrezen voor zijn basisplaats. "Ja, je ziet wel het verschil. Die (Wijndal, red.) kwam wel veel, maar zijn voortzetting is niet de voortzetting die Zinchenko kan hebben. Daar zit er meer voetbal in, meer overzicht.” 

Kieft denkt dat Ajax nog wel eens veel plezier kan gaan beleven aan de linksback, die eerder voor PSV uitkwam. Vooral in aanvallend opzicht draagt Zinchenko vaak zijn steentje bij. “Hij heeft ook een goeie voorzet", voegt Kieft nog toe bij de talkshow. "Het is een fijne speler om erbij te hebben."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Danny Makkelie AZ Ajax

Danny Makkelie maakt grote uitzondering na AZ - Ajax

  • Gisteren, 17:58
  • Gisteren, 17:58
  • 7
Wout Weghorst Wouter Goes

Akkefietje tussen Wouter Goes en Wout Weghorst na AZ - Ajax

  • Gisteren, 16:34
  • Gisteren, 16:34
  • 8
AZ - Ajax

Ajax sleept in slotseconden nog een punt uit het vuur in Alkmaar

  • Gisteren, 16:30
  • Gisteren, 16:30
  • 9
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
28 Reacties
575 Dagen lid
51 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zinchenko en Wijndal kunnen elkaar sterker maken, dat is alleen maar goed voor Ajax.

Vrij Dag
673 Reacties
630 Dagen lid
997 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Itakura mocht niet weg. Sutalo mocht weg. Wie speelt er wel en wie niet?.. Zinchenko is superfit, wie speelt niet? Tomiyasu? fit is ook alingevallen speelt niet. Ajax verkoopt zijn beste speler en verwacht nu hoger te eindigen Grim was een korte tussenpaus. Net als het kwartje van W. Kok. Feyenoord is niet best, maar als je de inzet ziet, top. Te weinig aansluiting van achteren naar het middenveld en het middenveld naar voren. Gaai kreeg opdracht NIET naar voren aub. Nou rent hij vaak als een wilde naar voren, maar dat moet je hem leren doseren Hierdoor staat de voorhoede tegen een overmacht

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
28 Reacties
575 Dagen lid
51 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zinchenko en Wijndal kunnen elkaar sterker maken, dat is alleen maar goed voor Ajax.

Vrij Dag
673 Reacties
630 Dagen lid
997 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Itakura mocht niet weg. Sutalo mocht weg. Wie speelt er wel en wie niet?.. Zinchenko is superfit, wie speelt niet? Tomiyasu? fit is ook alingevallen speelt niet. Ajax verkoopt zijn beste speler en verwacht nu hoger te eindigen Grim was een korte tussenpaus. Net als het kwartje van W. Kok. Feyenoord is niet best, maar als je de inzet ziet, top. Te weinig aansluiting van achteren naar het middenveld en het middenveld naar voren. Gaai kreeg opdracht NIET naar voren aub. Nou rent hij vaak als een wilde naar voren, maar dat moet je hem leren doseren Hierdoor staat de voorhoede tegen een overmacht

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (15 dec. 1996)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
5
0
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
27
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
21
21
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel