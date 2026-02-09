Als het aan Marciano Vink ligt, voeren we in Nederland snel on-field announcements in. De analist had graag uitleg gehad over de beslissing rond het afgekeurde doelpunt van Troy Parrott tijdens AZ - Ajax.

Na een mindere eerste helft tegen de Amsterdammers, kwam AZ zeer goed uit de kleedkamer. Via Wouter Goes waren de Alkmaarders op een 1-0 voorsprong gekomen, waarna ook de tweede goal in de lucht leek te hangen. Die werd in de 73e minuut ook gemaakt, maar door de goal van Parrott ging uiteindelijk een streep.

Peer Koopmeiners bracht een vrije trap in, waarna Alexandre Penetra de bal richting de doelmond kopte. Parrott hoefde vervolgens enkel nog lichtjes zijn hoofd tegen de bal te zetten om Vitezslav Jaros te passeren. Een mooie ingestudeerde vrije trap, maar niet veel later kwam de VAR bij Danny Makkelie op de lijn. Hij werd naar het scherm geroepen vanwege hinderlijk buitenspel.

Ibrahim Sadiq stond namelijk buitenspel toen Koopmeiners de dode spelsituatie trapte en hield vervolgens Anton Gaaei tegen. De rechtsback van Ajax had mogelijk Penetra het leven zuur kunnen maken, en dus werd de positie van Sadiq als hinderlijk buitenspel ingeschat.

Bij Dit Was Het Weekend van ESPN geeft Marciano Vink aan dat de goal terecht afgekeurd werd. "Ik vond het fantastisch ingestudeerd, alleen dan komt de herhaling en dan zie je dat Sadiq Gaaei belemmert en eigenlijk vanuit een buitenspelpositie." Waar Vink zich meer op wil focussen is de onduidelijkheid die blijft hangen na het afgekeurde doelpunt. "Hier moet een on-field announcement komen", denkt Vink hardop. "Ook voor de mensen in het stadion. Als hij (Danny Makkelie, red.) het hier had verteld, dan was het voor iedereen duidelijk geweest."