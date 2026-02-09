Wim Kieft vindt dat Eredivisie-verrassing NEC vooral de som is van het geheel. De analist geeft aan dat er geen topspelers bij de Nijmegenaren rondlopen. Daarbij lijkt hij over het hoofd te zien.

NEC won afgelopen weekend andermaal: dit keer werd Heracles Almelo met 4-1 opzij gezet. Een wat geflatteerde uitslag, maar in de strijd om de tweede plek een zeer nuttige driepunter. Ajax liet punten liggen bij AZ, terwijl Feyenoord moeizaam won bij FC Utrecht.

Bij Studio Voetbal wordt het onderwerp NEC aangesneden, waarna Kieft aaangeeft dat het geen straf is om dit seizoen naar de mannen van Dick Schreuder te kijken. Daarna volgt echter een opvallende analyse. "Als je per speler kijkt, is bijna niemand bovengemiddeld. Het zijn allemaal, stuk voor stuk, geen topspelers." De naam van Sano wordt vergeten, terwijl hij dit seizoen een van de revelaties van de Eredivisie is en met zijn 22 jaar nog grote stappen kan zetten. Afgelopen winter stond hij in de belangstelling van onder andere Nottingham Forest en de drie traditonele topclubs in Nederland.

Kieft vindt dat er vooral lof moet zijn voor de oefenmeester van NEC. "Hetgeen dat het verschil maakt, is het systeem dat ze spelen met Schreuder. Je ziet het niet heel vaak, maar de trainer maakt in dit geval het verschil." Arno Vermeulen denkt dat Kieft de selectie van NEC tekortdoet. "Ik vind wel dat er hele interessante spelers rondlopen. Chery en Linssen zijn heel belangrijk, maar je ziet ook Lebreton die nu meespeelt. Die is 21 jaar. Önal, Ouaissa, dat zijn wel heel getalenteerde spelers." Ook de laatstgenoemde namen hebben momenteel de leeftijd van 21 jaar.

Volgens Vermeulen zit de hele club goed in elkaar. "Ze hebben een hele goede scouting, Carlos Aalbers neemt dat voor zijn rekening. Hij heeft heel veel spelers transfervrij of voor kleine bedragen opgehaald. Lebreton kwam voor een miljoen." Na enkele minuten aan analyses over NEC valt dan toch de naam van Sano, als Pierre van Hooijdonk het woord neemt. "Ik denk dat de grootste winst is dat ze Sano hebben kunnen behouden." De Japanner kan komende zomer alsnog vertrekken bij NEC, maar heeft de Gelderlanders dan mogelijk wel naar de Champions League geloodst.