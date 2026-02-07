Live voetbal 5

Alassane Pléa komt dit seizoen niet meer in actie voor PSV

PSV-spits Alassane Plea
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 februari 2026, 12:39

Alassane Pléa komt dit seizoen niet meer in actie voor PSV. De spits ondergaat binnenkort een aanvullende knieoperatie, zo laat de koploper van de Eredivisie weten op de eigen kanalen.

Pléa raakte begin dit seizoen geblesseerd tijdens het uitduel met FC Twente. “We wisten vooraf dat het een revalidatie met een zekere onvoorspelbaarheid zou worden”, vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. “Alassane zet nu een stapje terug, om er daarna hopelijk weer drie vooruit te zetten.”

Artikel gaat verder onder video

De operatie zal in Frankrijk plaatsvinden, ‘in nauwe samenwerking met de medische staf van PSV’, schrijft de club. Vertegenwoordigers van de medische staf reizen mee om ‘optimale begeleiding te waarborgen’.

Het is nu nog te vroeg om een datum vast te stellen waarop Pléa weer wedstrijdfit zal zijn. De Telegraaf voorspelt echter dat zijn seizoen erop zit.

“Mijn motivatie en inzet zijn volledig intact”, maakt de Fransman zelf duidelijk. “Ik werk met grote vastberadenheid en hoop tegen het einde van het seizoen nog een bijdrage aan het teamsucces te kunnen leveren.”

PSV kocht Pléa afgelopen zomer van Borussia Mönchengladbach voor drie miljoen euro. Hij maakte een goede indruk in de voorbereiding en had een basisplek in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen, maar in de derde wedstrijd sloeg het noodlot toe.

➡️ Meer over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ismael Saibari Paul Wanner PSV Feyenoord

Mulder noemt hele vreemde volgende club voor Saibari

  • Gisteren, 08:39
  • Gisteren, 08:39
  • 7
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • zo 1 februari, 23:15
  • 1 feb. 23:15
  • 12
Robin van Persie

Rutger Vinke: 'Trammelant in Feyenoord-kleedkamer'

  • zo 1 februari, 21:28
  • 1 feb. 21:28
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Alassane Pléa

Alassane Pléa
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 32 jaar (10 mrt. 1993)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
0
2024/2025
M'gladbach
30
11
2023/2024
M'gladbach
27
7
2022/2023
M'gladbach
29
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel