komt dit seizoen niet meer in actie voor PSV. De spits ondergaat binnenkort een aanvullende knieoperatie, zo laat de koploper van de Eredivisie weten op de eigen kanalen.

Pléa raakte begin dit seizoen geblesseerd tijdens het uitduel met FC Twente. “We wisten vooraf dat het een revalidatie met een zekere onvoorspelbaarheid zou worden”, vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. “Alassane zet nu een stapje terug, om er daarna hopelijk weer drie vooruit te zetten.”

De operatie zal in Frankrijk plaatsvinden, ‘in nauwe samenwerking met de medische staf van PSV’, schrijft de club. Vertegenwoordigers van de medische staf reizen mee om ‘optimale begeleiding te waarborgen’.

Het is nu nog te vroeg om een datum vast te stellen waarop Pléa weer wedstrijdfit zal zijn. De Telegraaf voorspelt echter dat zijn seizoen erop zit.

“Mijn motivatie en inzet zijn volledig intact”, maakt de Fransman zelf duidelijk. “Ik werk met grote vastberadenheid en hoop tegen het einde van het seizoen nog een bijdrage aan het teamsucces te kunnen leveren.”

PSV kocht Pléa afgelopen zomer van Borussia Mönchengladbach voor drie miljoen euro. Hij maakte een goede indruk in de voorbereiding en had een basisplek in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen, maar in de derde wedstrijd sloeg het noodlot toe.