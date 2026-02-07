Dit is de vermoedelijke opstelling van PSV tegen FC Groningen

PSV kan dit weekend opnieuw een grote stap zetten richting de landstitel. In Groningen wacht een lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen. Trainer Peter Bosz beschikt over een fitte selectie, al zijn er op enkele posities nog kleine vraagtekens. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen FC Groningen

De titelstrijd lijkt beslist: PSV heeft een straatlengte voorsprong en kan zelfs jagen op het record van vroegst gekroonde kampioen ooit. Dan moet de Eindhovenaren wel blijven winnen, te beginnen in het noorden. Groningen draait een sterk seizoen en staat in het linkerrijtje.

PSV verkeert echter in uitstekende vorm. Midweeks plaatste de ploeg zich ten koste van sc Heerenveen overtuigend voor de halve finale van de KNVB Beker (4-1), waardoor de jacht op de dubbel springlevend blijft. In de Eredivisie lijkt alleen gemakzucht nog een bedreiging voor de ongeslagen status op Nederlandse bodem.

Voorin lijkt Bosz vast te houden aan de combinatie die tegen Heerenveen indruk maakte. Esmir Bajraktarevic greep zijn kans met twee doelpunten en krijgt vermoedelijk opnieuw de voorkeur boven Dennis Man. Samen met Guus Til en routinier Ivan Perisic vormt hij de voorhoede.

Op het middenveld is Ismael Saibari een twijfelgeval na zijn wissel uit voorzorg. Is hij niet fit genoeg, dan schuift Mauro Júnior een linie door en komt Anass Salah-Eddine als linksback in beeld. Start Saibari wel, dan vormt hij het middenrif met Joey Veerman en Paul Wanner, die steeds beter zijn draai vindt in Eindhoven.

Achterin lijkt Yarek Gasiorowski zijn basisplaats te behouden. Armando Obispo kampte na het duel met Feyenoord met lichte klachten, terwijl Gasiorowski tegen Heerenveen een solide indruk maakte. Verder zal Bosz vermoedelijk niet veel sleutelen aan zijn succesformatie.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Saibari; Bajraktarevic, Til, Perisic.