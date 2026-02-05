Ajax-fans brengen metro tot stilstand in Amsterdam

Ajax-supporters hebben een metrostel in Amsterdam tot stilstand gebracht om het voertuig te bespuiten met graffiti, blijkt uit beelden op sociale media. Op meerdere Instagram-accounts, die gelinkt zijn aan aanhangers van Ajax, verscheen vanavond een video waarin gemaskerde mannen in recordtempo de letters 'ULTRAS' op een rijtuig aanbrengen. Dat schrijft RTL Nieuws.

Op het inmiddels verwijderde filmpje is te zien hoe laat op de avond een groep mannen station Venserpolder binnengaat, op korte afstand van de Johan Cruijff ArenA. Zodra een metro binnenrijdt, worden meerdere deuren opengehouden om vertrek te voorkomen. Binnen enkele minuten wordt het rijtuig over de volle hoogte bespoten met ULTRAS, vermoedelijk een verwijzing naar Ultras Amsterdam, een verzamelnaam voor fanatieke Ajax-supportersgroepen.

Wanneer de beelden exact zijn gemaakt, is niet duidelijk. De beheerders van de betrokken Instagram-accounts reageren vooralsnog niet op vragen van RTL Nieuws. Wel verscheen er een story met de tekst: "De video is offline gehaald na het ontstaan van commotie door RTL."

Volgens een woordvoerder van GVB zijn er recent wel meldingen geweest van graffitischade aan metrostellen, maar voor zover bekend hoort dit specifieke rijtuig daar niet bij.

De financiële impact van graffiti op GVB-voertuigen is aanzienlijk. Jaarlijks loopt de schade in de vele honderdduizenden euro’s. In 2014 bedroeg dit bedrag circa 650.000 euro. Enkele jaren later meldde het vervoerbedrijf dat het aantal graffiti-incidenten was verdubbeld, zonder daar een concreet schadebedrag aan te koppelen.