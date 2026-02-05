Pharell Nash heeft dit seizoen al zijn eerste minuten gemaakt in Ajax 1 en staat voor een belangrijke volgende stap in zijn ontwikkeling. De zeventienjarige aanvaller, inmiddels definitief onderdeel van Jong Ajax, kan binnenkort een langdurig contract tekenen bij de Amsterdamse club. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2027.

Over drie dagen viert Nash zijn achttiende verjaardag, waardoor hij formeel in aanmerking komt voor een langer contract. De gesprekken daarover zijn gaande. "We zijn ermee bezig. Verder wil ik er niet op ingaan, maar ik denk dat het wel goed gaat komen", vertelt hij in een interview met Ajax Showtime.

Artikel gaat verder onder video

Het talent richt zich voorlopig volledig op het maken van minuten en het leveren van rendement bij Jong Ajax, met het oog op meer speeltijd in het eerste elftal. "Ik wil zo veel mogelijk spelen bij Jong Ajax en een bijdrage leveren met doelpunten en assists. Vanuit daar kijken of ik een kans kan krijgen bij het eerste elftal, maar nu eerst presteren bij Jong."

Nash mocht dit seizoen invallen bij Ajax in de KNVB Beker (achttien minuten tegen Excelsior Maassluis), in de Eredivisie (vier minuten tegen FC Groningen) en in de Champions League (twee minuten tegen Olympiakos). Hij wacht nog op zijn eerste basisplek.

Uitschakeling Youth League

Ajax O19 kwam woensdag ten val in de UEFA Youth League tegen Legia Warschau. In Polen verloor Ajax met 2-1. Nash baalt flink van het resultaat. "Ik denk dat we deze wedstrijd hadden moeten winnen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de kansen die ik heb gemist. Maar desondanks hebben we hard gewerkt, ook toen we met tien man stonden. Er zat meer in."