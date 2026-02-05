In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is Anderlecht mogelijk uitgekomen bij Maarten Martens. De dit seizoen ontslagen oefenmeester van AZ staat op een lijstje om de ontslagen Besnik Hasi op te volgen bij de Belgische club, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 41-jarige Martens is niet de enige naam op dat lijstje.

Drie dagen geleden nam Anderlecht afscheid van Hasi wegens teleurstellende resultaten, waarna Edward Still de boel tijdelijk overnam. Een 2-0-nederlaag tegen Standard Luik werd Still fataal. De paars-witten zoeken echter naar een permanente opvolger en hebben die mogelijk gevonden in voormalig jeugdspeler Martens.

De oud-aanvaller, die ooit één duel voor de Belgische club speelde, is na Fink ‘de tweede naam’ die op het lijstje van mogelijke opvolgers voor Hasi. Voor Martens zou dat een snelle comeback in de voetballerij betekenen. De 41-jarige oefenmeester werd afgelopen januari de laan uitgestuurd bij AZ.

Wisselvallig

Martens, die ook een verleden heeft als speler van AZ, keerde in 2021 terug als trainer in het AFAS Stadion. De Belg werd aangesteld als trainer van Jong AZ, maar schoof in 2024 door naar de hoofdmacht na het ontslag van Pascal Jansen. Martens lag nog tot medio 2028 vast bij de club, maar moest vorige maand per direct vertrekken.

Dit nieuws kwam vier dagen na de 6-0-zege op Ajax in de achtste finale van de KNVB Beker. De Alkmaarders verloren drie dagen later echter met 3-1 van PEC Zwolle, wat de wisselvalligheid van de subtopper blootlegde. Eerder was Martens werkzaam als jeugdtrainer van Club Brugge.