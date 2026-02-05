Live voetbal

Kraay junior tegen Schouten: ‘Ik had je in elkaar geschopt als tegenstander’

Moment uit PSV Heerenveen
Foto: © ESPN
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
5 februari 2026, 09:09

PSV verzekerde zich woensdagavond zonder enige moeite van een plek in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker na een 4-1-overwinning op sc Heerenveen. De Eindhovenaren kwamen vrijwel geen moment in de problemen, zeker niet in de tweede helft. Dat zorgde ervoor dat aanvoerder Jerdy Schouten zijn verfijnde techniek kon laten zien aan de toeschouwers, iets wat voor kriebels zorgde bij voormalig verdediger Hans Kraay junior.

Na 57 minuten was de kwartfinale tussen PSV en Heerenveen al volledig beslist, toen Paul Wanner voor de 4-0 zorgde. De wedstrijd bloedde vervolgens wat dood, al probeerden de Eindhovenaren met enkele hoogstandjes het publiek nog wat te vermaken. Schouten, die na de invalbeurt van Ryan Flamingo doorschoof naar het middenveld, gaf in het tweede bedrijf ‘een cursusje kappen en draaien’, zo stelt Kraay junior.

'Anders krijg je heel Nederland over je heen'

Op beelden is te zien hoe de aanvoerder van PSV drie Heerenveen-spelers – Luuk Brouwers, Jacob Trenskow en Joris van Overeem – in de luren legt op de vierkante meter. “Dit vind ik wel leuk”, begint de middenvelder annex verdediger lachend. “Maar dan moet het ook nog goed lukken, want anders krijg je heel Nederland over je heen”, vervolgt de voormalig speler van Telstar en Excelsior.

Kraay junior, die bekendstond als een bikkelharde speler, deelt ook zijn mening over het hoogstandje: “Als ik bij de tegenstander had gespeeld, had ik je in elkaar geschopt”, lacht de journalist. “Daar kom je niet bij!”, countert Schouten glimlachend.

