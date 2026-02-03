Live voetbal

Teruglezen: zo verliep Deadline Day in de Eredivisie

Deadline Day winter 2025/26 Eredivisie
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Redactie FCUpdate
3 februari 2026, 23:01   Bijgewerkt: 4 februari 2026, 08:28

Het is Deadline Day in de Eredivisie! De Nederlandse clubs hebben nog tot 23.59 uur vanavond om hun laatste transfers af te ronden, daarna gaat de markt op slot tot komende zomer. In dit blog houden we je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen, afgeronde transfers en afgeketste deals.

LIVE: Deadline Day in de Eredivisie

Sorteer op:

10u geleden

23:05

Feyenoord maakt komst Steven Benda wereldkundig

Feyenoord heeft de komst van Steven Benda een uur voor het sluiten van de transfermarkt wereldkundig gemaakt. De doelman wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Fulham.

11u geleden

22:06

Drukte bij Sparta: ook Velthuis vertrekt nog

Sparta doet nóg meer zaken in de laatste uurtjes van de winterse transferperiode. De Rotterdammers bevestigen dat Tijs Velthuis in ieder geval het seizoen afmaakt bij PEC Zwolle, dat de 24-jarige verdediger huurt met optie tot koop.

11u geleden

21:40

Sparta en Telstar ruilen spitsen

Milan Zonneveld verruilt Telstar vlak voor het verstrijken van de transferdeadline voor Sparta Rotterdam, zo maken beide clubs bekend. De 22-jarige spits was pas een halfjaar actief voor Telstar, dat hem afgelopen zomer wegplukte bij Tweededivisionist Quick Boys. In twintig Eredivisiewedstrijden was Zonneveld tweemaal trefzeker voor de promovendus. Bij Sparta tekent hij een contract tot medio 2029.

Telstar vindt de opvolger voor Zonneveld juist weer bij Sparta: Nökkvi Thórisson bewandelt op huurbasis de omgekeerde weg. De IJslander speelt sinds de winterstop van vorig seizoen voor Sparta, waar hij nog geen basisplaats heeft weten af te dwingen.

 

12u geleden

20:35

Officieel: NAC gunt promotieheld transfervrij vertrek

Casper Staring zet zijn loopbaan voort bij FC Emmen. NAC laat de 25-jarige middenvelder, ondanks een contract dat nog doorliep tot het einde van het seizoen, transfervrij vertrekken naar de Drentse Keuken Kampioen Divisionist.

Staring speelde sinds januari 2023 voor NAC. In zijn debuutjaar maakte hij in de finale van de play-offs om promotie de beslissende 4-1 in het uitduel bij Excelsior, waardoor de Bredanaars terugkeerden in de Eredivisie. Dit seizoen deed trainer Carl Hoefkens nauwelijks een beroep op Staring: de middenvelder kwam niet verder dan twee korte invalbeurten.

12u geleden

20:27

Telstar laat Hamdaoui 'in goed overleg' vertrekken

Telstar neemt per direct afscheid van Mohamed Hamdaoui, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het contract van de 32-jarige aanvaller is 'in goed overleg' en 'met wederzijds goedvinden' ontbonden, aldus de hekkensluiter van de Eredivisie.

Hamdaoui stapte afgelopen zomer op de laatste dag van de transferperiode transfervrij over van ADO Den Haag naar Telstar. Namens de promovendus kwam hij de afgelopen maanden tot ruim honderd speelminuten, verdeeld over tien invalbeurten. Scoren deed hij daarin niet, wel kreeg Hamdaoui in het uitduel bij FC Twente (0-0) kort na zijn entree een rode kaart voor een vermeende overtreding op Kristian Hlynsson, tot grote onvrede van Telstar-trainer Anthony Correia.

12u geleden

20:18

'Ajax hoopt tóch nog op buitenkansje'

Hoewel verschillende media melden dat Ajax met de komst van Maher Carrizo klaar is op de winterse transfermarkt, hoopt de kersverse technisch directeur Jordi Cruijff naar verluidt tóch nogop een nieuwe controleur. Dat zegt Cristian Willaert (ESPN) althans in De Voetbalkantine. "Het schijnt dat Jordi Cruijff hoogstpersoonlijk heeft gezegd: jongens, het zal waarschijnlijk niet meer lukken, er zijn alleen opties voor 3,5 miljoen euro plus, maar je weet nooit wat er in de laatste uren gebeurt. We blijven in de startblokken voor dat allerlaatste, heel onwaarschijnlijke buitenkansje", aldus Willaert.

Cruijff heeft inmiddels minder dan vier uur de tijd om dat buitenkansje voor elkaar te boksen...

13u geleden

19:23

Officieel: Alders maakt seizoen af bij Telstar

Ajax neemt tijdelijk afscheid van Gerald Alders. De back maakt het seizoen op huurbasis af bij provinciegenoot Telstar, zo maken beide clubs bekend. Alders speelde dit seizoen vijf wedstrijden in Ajax 1, maar had door de winterse komst van Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko weinig zicht meer op speeltijd.

14u geleden

18:32

PEC wil nog zaken doen met Sparta

PEC Zwolle hoopt zich voor het sluiten van de markt nog te versterken met Tijs Velthuis van Sparta Rotterdam, zo melden Jeroen Kapteijns (De Telegraaf) en Rob Aarts (Voetbal International). "Het gaat om huur met optie tot koop", aldus Aarts op X. 

Centrale verdediger Velthuis (24) ligt bij Sparta nog vast tot medio 2028, maar kwam dit seizoen niet verder dan drie korte invalbeurten in de Eredivisie. 

15u geleden

18:07

Volendam tevreden: 'Op volle sterkte'

FC Volendam is zeer tevreden met de manier waarop de winterse transferperiode is verlopen. "We hebben vier gerichte aankopen cq huurlingen weten te strikken, daarmee zijn we op volle sterkte", zegt technisch directeur Patrick Busby. 

De selectie van Rick Kruys werd deze winter versterkt met de komst van Dave Kwakman, Bilal Ould-Chikh, Benjamin Pauwels en Juninho Bacuna. Zij kwamen op huurbasis over van respectievelijk AZ, Raja Casablanca, Leganes en Gaziantep. Tegenover hun komst staat het vertrek van Chelsea-huurling Kiano Dyer, verdediger Xavier Mbuyamba (LASK Linz) en Daan Steur (RKAV Volendam).

15u geleden

17:37

Go Ahead bevestigt: Twigt naar Tilburg

Calvin Twigt maakt het seizoen af bij Willem II. De 23-jarige middenvelder komt op huurbasis over van Go Ahead Eagles. Namens die club kwam hij dit seizoen 22 keer in actie, waarvan precies de helft (elf keer) als basisspeler. 

15u geleden

17:35

Heracles presenteert Rhys Bozinovski

Heracles Almelo versterkt zich met de Australische middenvelder Rhys Bozinovski, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder, die over een Maltees paspoort beschikt, komt over van het Australische Perth Glory en tekent een contract tot medio 2029. Trainer en technisch directeur Ernest Faber van Heracles kent Bozinovski nog van zijn vorige functie, als technisch directeur bij Adelaide United.

"Rhys voegt direct waarde toe aan onze selectie. Met zijn dynamiek, intensiteit en voetbalintelligentie brengt hij precies de eigenschappen die we nodig hebben om ons team sterker en weerbaarder te maken", zegt Faber in een eerste reactie. De middenvelder sluit naar verwachting voor het einde van deze week aan bij de selectie van Heracles.

16u geleden

17:04

NEC huurt Danilo van Rangers

Na lang speculeren is er eindelijk witte rook: N.E.C. heeft Danilo Pereira da Silva officieel gepresenteerd. De 26-jarige Braziliaanse aanvaller komt per direct op huurbasis over van Rangers FC, waarbij de club een optie tot koop heeft bedongen.

Danilo speelde eerder in Nederland voor (Jong) Ajax, FC Twente en Feyenoord en vertrok in 2023 naar Schotland. Daar kwam hij in 77 wedstrijden tot zeventien doelpunten. Bij N.E.C. moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Koki Ogawa en Youssef El Kachati. De Braziliaan gaat spelen met rugnummer 9.

16u geleden

16:55

Feyenoord wil Steven Benda losweken bij Fulham

Feyenoord lijkt eindelijk de opvolger van Bijlow te hebben gevonden, ze willen voor de deadline Steven Benda oppikken bij Fulham.

Lees meer:

'Feyenoord nadert akkoord met Fulham over doelman Steven Benda'

'Feyenoord nadert akkoord met Fulham over doelman Steven Benda'

Feyenoord nadert een akkoord met Fulham over de transfer van doelman Steven Benda als opvolger van Justin Bijlow. De Rotterdammers hebben zich gemeld bij de Engelse club en de deal is bijna rond.

Lees verder

16u geleden

16:28

NAC Breda presenteert Amine Salama

NAC Breda heeft zich versterkt met Amine Salama. De 25-jarige aanvaller komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Stade Reims, waarbij de club een eenzijdige optie tot koop heeft bedongen.

Salama is een polyvalente aanvaller met ervaring in de Ligue 1 en Ligue 2. Dit seizoen kwam hij in zestien officiële wedstrijden voor Stade Reims tot drie doelpunten en twee assists. NAC verwacht de Fransman op tijd speelgerechtigd te krijgen, zodat hij aankomend weekend al inzetbaar kan zijn.

16u geleden

16:17

Kodai Sano blijft definitief bij NEC

Na het klappen van de transfer van Kodai Sano naar Ajax heeft NEC de deur voor een winterse transfer van de Japanner definitief dichtgegooid. 

Lees meer:

Kodai Sano eerlijk over uitblijven transfer: 'Afgelopen tien dagen waren moeilijk'

Kodai Sano eerlijk over uitblijven transfer: 'Afgelopen tien dagen waren moeilijk'

N.E.C.-middenvelder Kodai Sano spreekt zich eerlijk uit over de transferperikelen rond zijn persoon. De Japanner werd onder meer begeerd door Ajax, maar blijft in Nijmegen.

Lees verder

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dennis te Kloese

Te Kloese gedoxt: Feyenoord-directeur telefonisch lastiggevallen en bedreigd

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
Dennis te Kloese op tribune Feyenoord

'Droomkandidaat' Eenhoorn al voor einde vertrokken bij PSV – Feyenoord

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Martijn Krabbendam: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

  • ma 2 februari, 22:59
  • 2 feb. 22:59
32 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel