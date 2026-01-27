Live voetbal

Dit staat er in de laatste week van de transferperiode te gebeuren bij Feyenoord

Dennis te Kloese
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
27 januari 2026, 10:04

Tot en met 2 februari kunnen clubs in de Eredivisie spelers kopen. Feyenoord heeft inmiddels de selectie al op twee plekken versterkt. Mats Deijl kwam over van Go Ahead Eagles, terwijl Jeremiah St. Juste transfervrij werd opgepikt. Wat staat er komende week nog te gebeuren bij Feyenoord? Brand Owner Milan Keskin van FootballTransfers praat je bij.

Het is tot op heden een drukke transferperiode in De Kuip. De Rotterdammers namen afscheid van onder meer Jaden Slory (Go Ahead Eagles), Justin Bijlow (Genoa), Quinten Timber (Olympique Marseille) en Julian Carranza (Nexaca). Daartegenover stond de komst van Deijl en St. Juste. Feyenoord is echter nog niet uitgewinkeld. “Feyenoord zoekt in de laatste week van de markt nog versterkingen op meerdere posities”, zegt Keskin.

Artikel gaat verder onder video

Met name op doel is volgens Keskin versterking nodig: “Door het vertrek van Bijlow is Timon Wellenreuther de enige Feyenoord-waardige doelman in de selectie van Robin van Persie. Hier staat Dennis te Kloese wel voor een dilemma: kiest hij voor een nieuwe eerste doelman of iemand die lager in de pikorde komt te staan dan Wellenreuther?” Jari De Busser van Go Ahead Eagles werd genoemd als kandidaat: “De Busser is op dit moment geen optie. Go Ahead Eagles heeft met Deijl en Milan Smit al twee belangrijke spelers uitgezwaaid. Daar zal het bij blijven vermoedelijk. Tenzij Feyenoord echt met een niet te weigeren bod zich meldt in De Adelaarshorst.

Door het vertrek van Quinten Timber zoekt Feyenoord ook naar een versterking op het middenveld. Hiervoor is Joshua Kitolano in beeld. De middenvelder moet overkomen van Sparta Rotterdam. “Feyenoord houdt daarnaast ook de situatie van Kodai Sano en Stije Resink in de gaten. Alleen lijken beiden te duur”, concludeert Keskin. Door het vertrek van Kento Shiogai voor 9,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg heeft NEC geen haast met de verkoop van Sano. Resink staat in de belangstelling van Benfica en lijkt zijn zinnen op een Portugees avontuur te hebben gezet.

Volgens Keskin kijkt Feyenoord ook naar de linksbuitenpositie: “Het talent van Leo Sauer staat buiten kijf. Alleen de productie (26 wedstrijden: 4 goals, 2 assists) is op dit moment gewoon te laag voor een buitenspeler van Feyenoord. De club kijkt of het een buitenkansje kan aantrekken. Hierbij is Feyenoord wel afhankelijk van wat de markt doet. Een enorm bedrag kan Feyenoord niet uitgeven, wetende dat middelmaat de club niet verder gaat helpen. Deze positie heeft dus de minste prioriteit.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Verweij: Hensgens moet 'vijf duels geschorst worden' na blunder

  • Gisteren, 17:45
  • Gisteren, 17:45
Koevermans hekelt Vaessen na interview: ‘Je moet je mond houden, onzin’

Koevermans hekelt Vaessen na interview: ‘Je moet je mond houden, onzin’

  • Gisteren, 16:49
  • Gisteren, 16:49
Kenneth Perez met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA

Perez neemt woorden over Bounida terug: ‘Dacht dat het een showmannetje was’

  • Gisteren, 13:24
  • Gisteren, 13:24
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sporting
0
0
2024/2025
Sporting
14
0
2023/2024
Sporting
11
0
2022/2023
Sporting
21
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel