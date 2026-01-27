Dit staat er in de laatste week van de transferperiode te gebeuren bij Feyenoord

Tot en met 2 februari kunnen clubs in de Eredivisie spelers kopen. Feyenoord heeft inmiddels de selectie al op twee plekken versterkt. kwam over van Go Ahead Eagles, terwijl transfervrij werd opgepikt. Wat staat er komende week nog te gebeuren bij Feyenoord? Brand Owner Milan Keskin van FootballTransfers praat je bij.

Het is tot op heden een drukke transferperiode in De Kuip. De Rotterdammers namen afscheid van onder meer Jaden Slory (Go Ahead Eagles), Justin Bijlow (Genoa), Quinten Timber (Olympique Marseille) en Julian Carranza (Nexaca). Daartegenover stond de komst van Deijl en St. Juste. Feyenoord is echter nog niet uitgewinkeld. “Feyenoord zoekt in de laatste week van de markt nog versterkingen op meerdere posities”, zegt Keskin.

Met name op doel is volgens Keskin versterking nodig: “Door het vertrek van Bijlow is Timon Wellenreuther de enige Feyenoord-waardige doelman in de selectie van Robin van Persie. Hier staat Dennis te Kloese wel voor een dilemma: kiest hij voor een nieuwe eerste doelman of iemand die lager in de pikorde komt te staan dan Wellenreuther?” Jari De Busser van Go Ahead Eagles werd genoemd als kandidaat: “De Busser is op dit moment geen optie. Go Ahead Eagles heeft met Deijl en Milan Smit al twee belangrijke spelers uitgezwaaid. Daar zal het bij blijven vermoedelijk. Tenzij Feyenoord echt met een niet te weigeren bod zich meldt in De Adelaarshorst.

Door het vertrek van Quinten Timber zoekt Feyenoord ook naar een versterking op het middenveld. Hiervoor is Joshua Kitolano in beeld. De middenvelder moet overkomen van Sparta Rotterdam. “Feyenoord houdt daarnaast ook de situatie van Kodai Sano en Stije Resink in de gaten. Alleen lijken beiden te duur”, concludeert Keskin. Door het vertrek van Kento Shiogai voor 9,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg heeft NEC geen haast met de verkoop van Sano. Resink staat in de belangstelling van Benfica en lijkt zijn zinnen op een Portugees avontuur te hebben gezet.

Volgens Keskin kijkt Feyenoord ook naar de linksbuitenpositie: “Het talent van Leo Sauer staat buiten kijf. Alleen de productie (26 wedstrijden: 4 goals, 2 assists) is op dit moment gewoon te laag voor een buitenspeler van Feyenoord. De club kijkt of het een buitenkansje kan aantrekken. Hierbij is Feyenoord wel afhankelijk van wat de markt doet. Een enorm bedrag kan Feyenoord niet uitgeven, wetende dat middelmaat de club niet verder gaat helpen. Deze positie heeft dus de minste prioriteit.”