Karim El Ahmadi verwacht dat Feyenoord uiteindelijk beslag gaat leggen op de tweede plaats in de Eredivisie. Hoewel de Rotterdammers bepaald geen goede indruk maken, is de concurrentie 'niet stabiel genoeg' om het gat te dichten, aldus de analist van ESPN.

Met nog acht speelronden te gaan heeft Feyenoord de tweede plaats nog altijd in handen. Het elftal van Robin van Persie staat nu op 49 punten. Dat zijn er maar liefst 19 (!) minder dan koploper PSV, dat als alles meezit komend weekend de landstitel al veilig zou kunnen stellen. Feyenoord heeft in de strijd om plek twee - en daarmee een Champions League-ticket - concurrentie van N.E.C. (derde met 46 punten), FC Twente en Ajax (vierde en vijfde met beiden 44 punten).

ESPN becijfert dat het huidige seizoen qua punten weleens de slechtste nummer twee in de geschiedenis van de Eredivisie zou kunnen gaan opleveren. Dat is een feit als de uiteindelijke runner-up op minder dan 65 punten eindigt. Feyenoord heeft nog 16 punten nodig om dat te halen, maar El Ahmadi ziet dat niet gebeuren: "Met hun speelschema en vorm zal dat nog heel lastig worden", voorziet de oud-middenvelder.

Toch wijst El Ahmadi Feyenoord aan als favoriet voor de tweede plaats. "De andere ploegen zijn op dit moment niet stabiel genoeg. Dan wordt het lastig om dat gat te dichten. Al is deze gok puur gebaseerd op de voorsprong van Feyenoord en niet op hun spel of vorm", zegt hij erachteraan. Mocht zijn voorspelling uitkomen, dan zal vooral FC Twente zich dat moeten aanrekenen, aldus El Ahmadi: "Zij hebben wel acht of negen keer gelijk gespeeld in wedstrijden die zij hadden moeten winnen. Tel die punten erbij op en zij hadden een grote voorsprong gehad.”