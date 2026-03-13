Sollied was 'bijna' trainer van Ajax: 'Ging tussen mij en Van Basten'

Ajax heeft in 2008 gesprekken gevoerd met Trond Sollied over een mogelijk dienstverband als hoofdtrainer. Dat onthult de Noorse coach achttien jaar na dato in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers kozen uiteindelijk voor Marco van Basten.

Ajax nam in oktober 2007 afscheid van hoofdtrainer Henk ten Cate, in de maanden daarvoor met de Amsterdammers gesneuveld was in de voorrondes van zowel de Champions League als de toenmalige UEFA Cup. Ten Cate werd opgevolgd door interim-trainer Adrie Koster,

Artikel gaat verder onder video

In de zoektocht naar een trainer voor het seizoen 2008/09 kwam Sollied in beeld in Amsterdam, zo vertelt hij: "Ik was dat jaar bijna trainer van Ajax. Het ging tussen Marco van Basten en mij. Van Basten was bondscoach (van het Nederlands elftal, red.). Ik had begin februari een gesprek gehad met Ajax en één of twee dagen later speelde het Nederlands elftal in Kroatië. Ze wonnen met 0-3 en ik wist: Van Basten wordt trainer van Ajax", aldus de Noor.

Sollied zou uiteindelijk tóch in de Eredivisie belanden in de zomer van 2008, maar dan bij sc Heerenveen. De Friezen waren vervolgens twee keer te sterk voor het Ajax van Van Basten: "Thuis wonnen we met 5-2, we speelden ze helemaal weg. Ajax had spelers als Gregory van der Wiel, jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Klaas-Jan Huntelaar en Luis Suarez. In Amsterdam werd het later dat seizoen 0-1, door een doelpunt van Daniel Pranjic", weet de trainer nog.

Heerenveen veroverde onder Sollied de eerste en vooralsnog enige hoofdprijs in de clubgeschiedenis. De Friezen rekenden op 17 mei 2009 in De Kuip na strafschoppen af met FC Twente en sleepte zo de KNVB Beker in de wacht. Aan het eind van het seizoen vertrok hij echter uit het Abe Lenstra Stadion. Van Basten was toen al weg bij Ajax: na een 4-0 nederlaag bij Sparta in de voorlaatste speelronde trok de oud-topspits zijn conclusies en stapte hij zelf op.