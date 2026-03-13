Een tweet van de Vriendenloterij Eredivisie, over het verlies van het tweede Champions League-ticket, schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Het officiële account van de Nederlandse competitie op X richt zich met een korte boodschap en een bewerkt plaatje rechtstreeks Liga Portugal, dat de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst deze week definitief overnam van Nederland.

Het FC Porto van Francesco Farioli, vorig seizoen nog de trainer van Ajax, was donderdagavond in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League met 1-2 te sterk voor het Duitse VfB Stuttgart. Door die zege moet Nederland de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst, die in 2023 nog werd veroverd op Portugal, definitief afstaan aan datzelfde land. Met ingang van het seizoen 2027/28 is er daardoor nog maar één rechtstreeks ticket voor de Champions League te verdienen in de Eredivisie.

In een post op X richt de Eredivisie zich rechtstreeks tot het officiële account van de Portugese competitie. "Hij is voor jullie... voor nu", schrijft men in het Engels, gevolgd door een knipogende emoji. Daaronder staat een bewerkt plaatje van een koffertje met daarop de logo's van de zes Eredivisieclubs die dit seizoen uitkwamen in Europa - waarvan alleen AZ nog niet is uitgeschakeld. Het Portugese woord obrigado (bedankt) is daarop doorgestreept; daaronder staat geschreven: faz favor amigos (alsjeblieft, vrienden).

Veel Nederlandse twitteraars ergeren zich aan de post. "Ja joh, laten we het vieren", schrijft iemand in de reacties. "Tyft toch op", aldus een andere twitteraar. "Ah, we gaan weer lekker in de cuckstoel zitten, mooi man", reageert een derde twitteraar cynisch. "De Nederlandse voetbalmentaliteit gevangen in één tweet", stelt iemand anders vast. "Ik ben voor veel minder ontslagen", laat een vijfde twitteraar zijn ongenoegen blijken. Ook Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns kan het bericht van de Eredivisie niet waarderen. Hij spreekt van een 'nogal eigenaardige post' en vraagt zich hardop af: "Waarom is het überhaupt nodig om zoiets in elkaar te knutselen en te posten?"