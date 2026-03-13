Live voetbal

Theo Janssen als voetbalanalist mee met Oranjezomer naar Curaçao

Theo Janssen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 maart 2026, 06:55   Bijgewerkt: 12 maart 2026, 13:49

Theo Janssen zal komende zomer tweeënhalve week lang te zien zijn als voetbalanalist bij De Oranjezomer, laat hij weten aan De Gelderlander. De voormalig middenvelder gaat met de talkshow van Hélène Hendriks mee naar Curaçao, waar dagelijks uitzendingen zullen worden gemaakt.

Vlak voor de start van het WK zullen de talkshows van Talpa afreizen naar Curaçao om daar hun uitzendingen te maken. Zo zullen gedurende een periode van vier weken uitzendingen van Vandaag Inside en De Oranjezomer te zien zijn vanaf het eiland. Janssen zal tweeënhalve week meegaan en in het programma van Hendriks verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

Voorheen was Jack van Gelder altijd de voetbalkenner bij uitstek in De Oranjezomer, maar sinds de uitzendingen van afgelopen winter is de verslaggever niet meer welkom in de talkshow. Op Curaçao lijkt Janssen dus de voetbalkennis van Van Gelder te gaan vervangen, hoewel hij dit zelf in het midden laat.

Janssen zal niet in zijn eentje afreizen naar het Caribische eiland. “Het gezin gaat mee. Ideaal”, zo geeft de vijfvoudig international aan. Dat was voor hem wel een voorwaarde, anders wilde hij niet mee. “Wat ik wil en doe, moet thuis wel passen”, licht hij toe. Janssen heeft vier kinderen, waarvan hij de jongste twee kreeg met zijn huidige vrouw.

➡️ Meer nieuws over Theo Janssen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Jordi Cruijff

Ajax-watcher voorspelt: 'Grote schoonmaak en nóg een trainerswissel'

  • wo 11 maart, 11:44
  • 11 mrt. 11:44
  • 8
FCUpdate in het kort: Feyenoord presenteert talentvolle Dean Hooiveld (15)

FCUpdate in het kort: Feyenoord presenteert talentvolle Dean Hooiveld (15)

  • wo 11 maart, 10:32
  • 11 mrt. 10:32
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws