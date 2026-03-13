Theo Janssen zal komende zomer tweeënhalve week lang te zien zijn als voetbalanalist bij De Oranjezomer, laat hij weten aan De Gelderlander. De voormalig middenvelder gaat met de talkshow van Hélène Hendriks mee naar Curaçao, waar dagelijks uitzendingen zullen worden gemaakt.

Vlak voor de start van het WK zullen de talkshows van Talpa afreizen naar Curaçao om daar hun uitzendingen te maken. Zo zullen gedurende een periode van vier weken uitzendingen van Vandaag Inside en De Oranjezomer te zien zijn vanaf het eiland. Janssen zal tweeënhalve week meegaan en in het programma van Hendriks verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

Voorheen was Jack van Gelder altijd de voetbalkenner bij uitstek in De Oranjezomer, maar sinds de uitzendingen van afgelopen winter is de verslaggever niet meer welkom in de talkshow. Op Curaçao lijkt Janssen dus de voetbalkennis van Van Gelder te gaan vervangen, hoewel hij dit zelf in het midden laat.

Janssen zal niet in zijn eentje afreizen naar het Caribische eiland. “Het gezin gaat mee. Ideaal”, zo geeft de vijfvoudig international aan. Dat was voor hem wel een voorwaarde, anders wilde hij niet mee. “Wat ik wil en doe, moet thuis wel passen”, licht hij toe. Janssen heeft vier kinderen, waarvan hij de jongste twee kreeg met zijn huidige vrouw.