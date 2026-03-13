Finalissima tussen Spanje en Argentinië in het Bernabéu: 'Argentijnen niet blij'

De langverwachte Finalissima tussen Europees kampioen Spanje en Copa América-winnaar Argentinië wordt gespeeld op vrijdag 27 maart, zo weet AS. Het beoogde decor voor deze titanenstrijd is het indrukwekkende Santiago Bernabéu in Madrid, waar om 19.00 uur wordt afgetrapt.

Lange tijd was de datum en locatie van dit prestigieuze duel onderwerp van gesprek. werd verwacht dat het duel in de zomer van 2025 gespeeld zou worden, maar door de volle kalenders van de twee landen werd de wedstrijd uitgesteld. Ook was niet duidelijk waar de wedstrijd gespeeld zou worden.

Waar Qatar aanvankelijk de beste papieren leek te hebben, is er vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de aanvallen op Iran een streep gezet door een confrontatie in de woestijn. De veiligheid kon niet langer gegarandeerd worden, waardoor de UEFA en de CONMEBOL moesten uitwijken naar een alternatieve locatie. Het vernieuwde onderkomen van Real Madrid bleek uiteindelijk de meest logische en prestigieuze oplossing.

Argentijnen niet enthousiast over locatie

Ondanks de verplaatsing naar Europa klinken er kritische geluiden vanuit de ploeg van de wereldkampioen. De Argentijnse selectie zou namelijk absoluut niet staan te springen om in het Santiago Bernabéu aan te treden. Voor de Argentijnen voelt spelen in de Spaanse hoofdstad niet als de juiste keuze, en de ploeg heeft de voorkeur voor een duel op Spaans grondgebied dan ook formeel afgewezen.

Hoewel de spelers zich ongetwijfeld professioneel zullen opstellen, dringen zij vanuit hun kamp aan op een meer neutrale locatie voor deze prestigieuze kraker. De toewijzing van de wedstrijd is dan ook nog niet honderd procent zeker.

Duel tussen generaties

De voetbalwereld kijkt echter reikhalzend uit naar 27 maart. Het duel wordt vooral gezien als de ultieme ontmoeting tussen de oude meester en zijn mogelijke troonopvolger. De confrontatie tussen de 38-jarige Messi en de jonge Spaanse sensatie Lamine Yamal in het hart van Madrid belooft nu al een historisch affiche te worden.