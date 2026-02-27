is in de nacht van donderdag op vrijdag naar de grond gewerkt door een veldbestormer. Tijdens de slotfase van het vriendschappelijke duel tegen het Ecuadoriaanse Independiente del Valle op Puerto Rico werd de Argentijnse ster van Inter Miami belaagd door meerdere toeschouwers.

Terwijl Messi rustig aan het praten was met een andere ‘pitch invader’, dook een tweede veldbestormer ineens achter hem op. De toeschouwer botste in de rug van Messi, waarna de beveiligers hem uiteindelijk naar de grond werkten. Daardoor kwam Messi ook ten val.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain stond rustig op en leek niet onder de indruk van het incident. De Argentijn schonk zijn belager geen enkele aandacht.

Oefenduel in Puerto Rico

Messi en Inter Miami speelden donderdagnacht een oefenwedstrijd tegen Independiente del Valle op Puerto Rico. Het duel stond oorspronkelijk twee weken eerder gepland, maar Messi kon toen niet spelen vanwege een blessure. De vriendschappelijke wedstrijd werd daarom uitgesteld naar donderdagavond lokale tijd.

Opvallend was dat de aftrap van het duel liefst een uur werd uitgesteld, omdat de tenues van beide teams teveel op elkaar leken. Uiteindelijk werd er toch gevoetbald, en eindigde de wedstrijd in 2-1 voor Inter Miami. Messi was trefzeker.