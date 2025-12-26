De familie van heeft een zware klap moeten verwerken. María Sol Messi, de jongere zus van de Argentijnse superster, is betrokken geraakt bij een ernstig ongeval. Dat heeft grote gevolgen: haar bruiloft, gepland voor 3 januari, is geannuleerd.

Marca meldt, na eerdere berichtgeving van Argentijnse media, dat María Sol betrokken raakte bij een eenzijdig ongeval in Miami. De zus van Messi is buiten levensgevaar, maar liep wel ernstige verwondingen op.

Volgens Marca heeft María Sol onder meer een gebroken pols, een gebroken hiel en twee gebroken wervels opgelopen. Daarnaast kampt zij met brandwonden, die zorgvuldig behandeld moeten worden. Door de ernst van de blessures kon haar bruiloft van zaterdag 3 januari geen doorgang vinden.

María Sol zou over een week in het huwelijksbootje stappen met haar jeugdliefde, maar zal zich vanwege haar toestand voorlopig volledig moeten richten op haar herstel.

“Ze heeft brandwonden opgelopen en die zijn erg moeilijk te behandelen”, vertelt een woordvoerder. “Ze is inmiddels begonnen met haar revalidatie in Rosario.”