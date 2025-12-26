Live voetbal 1

Zus van Lionel Messi raakt ernstig gewond bij ongeval, bruiloft geannuleerd

Dit zijn de gevolgen van de schorsing van Lionel Messi voor Inter Miami
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
26 december 2025, 14:26

De familie van Lionel Messi heeft een zware klap moeten verwerken. María Sol Messi, de jongere zus van de Argentijnse superster, is betrokken geraakt bij een ernstig ongeval. Dat heeft grote gevolgen: haar bruiloft, gepland voor 3 januari, is geannuleerd.

Marca meldt, na eerdere berichtgeving van Argentijnse media, dat María Sol betrokken raakte bij een eenzijdig ongeval in Miami. De zus van Messi is buiten levensgevaar, maar liep wel ernstige verwondingen op.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Marca heeft María Sol onder meer een gebroken pols, een gebroken hiel en twee gebroken wervels opgelopen. Daarnaast kampt zij met brandwonden, die zorgvuldig behandeld moeten worden. Door de ernst van de blessures kon haar bruiloft van zaterdag 3 januari geen doorgang vinden.

María Sol zou over een week in het huwelijksbootje stappen met haar jeugdliefde, maar zal zich vanwege haar toestand voorlopig volledig moeten richten op haar herstel.

“Ze heeft brandwonden opgelopen en die zijn erg moeilijk te behandelen”, vertelt een woordvoerder. “Ze is inmiddels begonnen met haar revalidatie in Rosario.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vernielingen bij het bezoek van Lionel Messi aan India

Complete chaos na bezoek van Messi: grootschalige vernielingen in India

  • zo 14 december, 22:34
  • 14 dec. 22:34
Lionel Messi Inter Miami

Messi krijgt enorm standbeeld van 21 meter in India

  • do 11 december, 18:16
  • 11 dec. 18:16
Luis Suarez Ajax

Suárez doet boekje open over moeilijke momenten in carrière: 'Bij Ajax noemden ze me dik'

  • ma 1 december, 06:55
  • 1 dec. 06:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand MLS 2025

MLS
GS
DS
PT
1
Philadelphia
34
22
66
2
Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami
34
26
65
4
Charlotte
34
9
59
5
NYCFC
34
6
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel